Ишь ты, Масленица: в Волгограде вместо чучела будет девица «покрепче, да поздоровее»

Коммунальщики подошли к созданию чучела с душой и творчеством. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В пойме реки Царица в центре Волгограда строят Масленичную куклу. Да-да, вы не ослышались – именно строят. В этом году чучело будет высотой 12 метров, так что монтировать и одевать его будут при помощи кранов. Площадку уже подготовили каркас нижней части сделали, осталось установить голову и нарядить.

Не чучело, а настоящая русская красавица. Такую и сжигать жалко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Работы проводит ДРСУ Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

- Мы уже третий год ставим Масленичную куклу. У нас ведь имеется цех по производству изделий из дерева, таких, как например, оградительные решетки. А еще у нас есть в коллективе мастера, которые подходят к этому вопросу творчески и со всей душой. Потому, наверно, нам и доверили эту нелегкую работу, - поясняет директор организации Александр Курятников.

- А почему куклу уменьшили? (напомним, в 2020-м ее рост составлял 14 метров) - допытываются журналисты у директора.

- Во-первых, в пойме Царицы большая ветровая нагрузка, поэтому большое чучело требует дополнительных креплений. Во-вторых, в прошлые годы из-за высокого роста Масленица казалось несколько субтильной. Вот, решили исправить и сделать ее покрепче и поздоровее, - улыбается Александр Курятников.

Доставляют каркас Масленичной куклы в пойму на специальных тралах и грузовиках. Уже на месте монтируют. Начали снизу. На сегодняшний день осталось установить только голову.

Даже ресницы девице нарастят. Ишь, какая Масленица. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Как только кукла будет готова, оденем ее в яркие наряды, - говорит руководитель.

Кстати, прошлогоднюю куклу в Волгограде раскритиковали. Многие отметили, что она уж очень красива для чучела. В итоге сжигают у нас не обрядовую куклу, а русскую красавицу.

Напомним, что в этом году Масленица пройдет с 8 по 14 марта, и как уже заведено традициями, в эти дни в Волгограде пройдут различные мероприятия. Кульминацией празднеств станет сжигание Масленичной куклы 14 марта в пойме реки Царица.