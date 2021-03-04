Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 марта: число заболевших превысило 50 тысяч человек

За последние сутки в Волгоградской области 161 человек заболел коронавирусом, 7 пациентов умерли Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пандемия коронавируса преодолела очередной рубеж в Волгоградской области. За все время распространение ковида его подхватили уже более 50 тысяч волгоградцев. А если быть точным, то 50 065 человек. При этом темп прироста новых случаев продолжает снижаться. 4 марта в Волгоградской области коронавирусом заболел 161 житель. Сегодня региона занимает 13-е место в стране по количеству новых случаев COVID-19 за сутки. Всего в России в четверг выявили 11 385 заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 марта 2021 года.

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Очередной рубеж преодолели и смерти в Волгоградской области. К сожалению, не всем пациентам по-прежнему удается справиться с болезнью. В регионе пандемия унесла жизни уже 800 человек. Сегодня подтвердились 7 летальных исходов от ковида.

За последние сутки 155 волгоградцев выздоровели от коронавируса, которые лечились в госпиталях или на дому. С марта прошлого года 47 892 волгоградца справились с COVID-19. В области ситуация с пандемией стабилизируется. Об этом сообщают власти. Продолжается сокращение ковидных коек, больницы возвращаются в штатный режим работы. 10 марта к профильной деятельности вернется госпиталь ветеранов войн.

На утро 4 марта инфекционных стационарах находятся 2387 человек, из них 2369 взрослых и 18 детей. С подтвержденным коронавирусом лечение проходят 1373 пациента.