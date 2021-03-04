Почему «Ротор» тренируется в Турции и как готова «Волгоград Арена» к первому матчу

Уже в субботу на "Волгоград Арену" вернется большой футбол Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшую субботу, 6 марта, в Волгоград вернется большой футбол. «Ротор» в 21-м туре Российской премьер-лиги примет «Химки». Встреча пройдет на обновленном газоне «Волгоград Арены», который за зиму пережил реновацию. «КП-Волгоград» узнала, успели ли агрономы подготовить игровое поле, и почему «Ротор» не может проводить ежедневные тренировки, уезжая заниматься в Турцию. Оплаты чартерных рейсов, проживания игроков и персонала в пятизвездочных заграничных отелях можно было бы избежать и сэкономить миллионы, будь у «Ротора» своя база или хоть бы один стадион с подогревом на миллионный город.

ПОЛЕ ЧМ-2018 ПРОСЛУЖИЛО ПОЧТИ 3 ГОДА

Современное футбольное поле требует намного большего ухода, чем просто регулярный полив и стрижка травы. В течение определенного времени газон нужно полностью обновлять. Игровое поле прослужило около трех лет, принимая первые тестовые матчи, игры чемпионата мира и премьер-лиги. Но в декабре прошлого года с газоном пришлось распрощаться.

- Работы по реновации поля начались сразу после окончания зимних игр чемпионата Тинькофф РПЛ. Уже в конце декабря агрономы приступили к срезке натурального газона. За несколько дней гринкиперы удалили накопившийся за три года слой органики и вернули в исходное положение полимерные нити прошивки комбинированного газона, которые за время достаточно интенсивной эксплуатации поля приняли горизонтальное положение, - рассказали на «Волгоград Арене».

Гринкиперы – это агрономы, которые следят именно за спортивными газонами – после подготовки почвы зимой высадили семена газонных трав. Отмечается, что все сорта наивысшего качества, которые зарекомендовали себя при проведении крупных спортивных состязаний, в том числе мировых чемпионатов.

- Сразу после посева поле накрыли мембранной тканью для обеспечения парникового эффекта. Именно влажность и оптимальный температурный режим обеспечили «Волгоград Арене» качественные и дружные всходы будущего футбольного газона.

Газон после посева накрыли мембранной тканью для обеспечения парникового эффекта. Фото: "Волгоград Арена".

В начале года специалисты завершили основные агротехнические этапы работ и начали контролировать рост травы, чтобы довести ее до игровых кондиций. А следить важно, потому как в холодный период могут возникнуть трудности. Но минувшую зиму поле благополучно перенесло.

РЕНОВАЦИЯ ПОЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 1-2 РАЗА В ГОД

С момента открытия «Волгоград Арены» поле до первой реновации прослужило почти 3 года. А вообще этот процесс должен проходить чаще.

- Срок эксплуатации футбольного поля зависит от многих факторов. Например, от климата региона, от интенсивности спортивного календаря. Но в мировых рекомендациях по эксплуатации гибридных полей гринкиперами принято проводит реновацию 1-2 раза в год. Конечно, качественный уход дает возможность продлить время использования газона, но обычная практика такая, - отметили на «Волгоград Арене».

Солнце в пасмурные дни заменяют специальные световые установки. Фото: "Волгоград Арена".

К ПЕРВОМУ МАТЧУ ГАЗОН ГОТОВ

Остается несколько дней до первого официального матча «Ротора» в Волгограде. Перед ним команда тренируется в Турции. Ну а сам газон готов к игре сине-голубых с «Химками». На арене проходят последние приготовления: установка ворот, нанесение разметки, стрижка газона и тестирование всех инженерных систем. А их более 50. Также на поле устанавливается система дополнительного освещения газона. Она позволяет в пасмурную погоду поддерживать комфортные условия для травы. А волгоградцы могут наблюдать яркий желтый свет со стадиона. Это и есть система замены солнечного света.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

В конце осенней части сезона, когда в городе наступили холода, «Ротор» начал проводить ежедневные тренировки на «Волгоград Арене». После каждого занятия состояние поля становилось все хуже и хуже. Но его было не жалко перед реновацией. Теперь же сине-голубые, а также их соперники могут проводить только предыгровые тренировки. Каждый день заниматься нельзя.

- Проведение нескольких тренировок на стадионе в конце прошлого года обусловлено плотностью календаря игр Тинькофф РПЛ до самого декабря и отсутствием в регионе натурального газона с подогревом. Кроме того, предстоящая запланированная реновация позволила провести тренировки «Ротора» на стадионе. Ежедневные же обычные тренировки на «Волгоград Арене» не проводились никогда. На так называемом «выставочном поле» проводятся лишь обязательные мероприятия, предусмотренные регламентом премьер-лиги, как, например предматчевые тренировки и непосредственно матчи. Для тренировочного процесса обычно используются специальные тренировочные поля.

Но так вышло, что на весь Волгоград есть только одно поле с подогревом. И оно на «Волгоград Арене». На других стадионах в холодное время заниматься просто опасно для футболистов. Поэтому «Ротор» после матча с «Тамбовом» в 20-м туре РПЛ улетел тренироваться в турецкий Белек. Возвращается он в родной город 4 марта. А что будет после «Химок»? В пресс-службе «Ротора» рассказали «КП-Волгоград», что в клубе пока не приняли окончательного решения, где будет тренироваться команда со следующей недели. Если позволит погода, то сине-голубые задействуют стадион «Зенит». Если тренерский штаб посчитает, что газон на стадионе в Краснооктябрьском районе не готов, то «Ротор» будет тренироваться не в Волгограде.