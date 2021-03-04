ФОТ 3.0: государство запускает новую программу льготного кредитования для бизнеса

Получить льготный кредит смогут самые пострадавшие в пандемию сферы бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние и на экономику в целом, и на бизнес. Сфера развлечений, туризм, ресторанный бизнес и многие другие до сих пор работают с ограничениями. Поэтому сегодня на всех уровнях власти прорабатываются дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Правительство объявило о запуске новой программы льготного кредитования бизнеса. Причем на поддержку могут рассчитывать как мелкие, так и крупные предприятия.

Покупательская способность восстановится не сразу, даже когда пандемия уйдет в прошлое. Так что поддержка государства не теряет актуальности, тем более для растущего бизнеса.

- На 2021 год мы планируем активно развиваться, потому что освобождаются новые площади, которые мы давно ждали и искали. Некоторые арендодатели идут на уступки, мы можем найти более выгодные предложения по аренде, - рассказывает Антон Арканников, руководитель сети пекарен, которая довольно спокойно пережила прошлый год.

Одной из мер поддержки наиболее пострадавших отраслей в период восстановления станет запуск новой программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. На нее правительство планирует направить порядка 7,7 миллиарда рублей. Минэкономразвития России уже объявило отбор уполномоченных банков для участия в программе. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, а ставка составит 3%.

- Ставка по кредиту говорит о том, что правительство очень заинтересовано в том, чтобы бизнес восстановился в кратчайшие сроки. В период падения рынка нужно инвестировать в будущее. В это время зарабатывают те предприниматели и руководители, которые понимают, что сейчас все дешево и есть шанс завоевать новые рынки, - считает известный промышленник Олег Савченко.

Олег Савченко. Фото: Ирина СИМОНОВА

Максимальная сумма займа – 500 миллионов рублей. В течение первого полугодия бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по льготному кредиту. Во втором сможет погашать ежемесячно равными долями. Стать участниками новой программы смогут гостиничный и ресторанный бизнес, предприятия и организации, работающие в сферах туризма и спорта, культуры и развлечений. Главное, заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.

По мнению эксперта, участники льготной программы кредитования должны четко понимать: программа призвана не обеспечить больший доход банкам, а поддержать предпринимателя.

- Я считаю, что правительство своевременно протягивает руку помощи. Сейчас предприниматели стоят на распутье, раздумывают - подождать еще, посмотреть, чем это закончится, или инвестировать в новые технологии и способы доставки. И речь не только о малом и среднем, но и о крупном бизнесе, - подчеркивает Олег Савченко. - Правильное решение. Хорошие показатели - это не формальность, это серьезная поддержка - предметная, конкретная.

По новой программе ФОТ 3.0 государство в течение года будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Кредит на срок до 12 месяцев можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года. По предварительным оценкам, воспользоваться им смогут порядка 75 тысяч предпринимателей, у которых работает около полутора миллионов человек.