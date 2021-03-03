Стало известно, где в Волгоградской области в марте установили передвижные камеры фотофиксации

20 радаров установили в Волгограде Фото: Иван МАКЕЕВ

На дорогах Волгоградской области в марте установили 46 передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 20 из них находятся на улицах Волгограда, остальные – в Волжском и в пяти районах региона. Они будут работать в течение месяца – до 31-го числа. «КП-Волгоград» публикует адреса, где водителей поджидают радары.

Как рассказали в ГКУ «Безопасный регион», на Третьей продольной магистрали в марте будет 6 комплексов. Они расположились в Ворошиловском районе на улице Неждановой, 10а, в Дзержинском районе по адресам Землячки, 3а, Ангарская, 131б, у поворота на СНТ «Волжанин», а также на 3-м и 8-м километрах трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». В Тракторозаводском районе передвижные комплексы находятся в засаде на улице Шурухина около домов №68 и №85, на улице Героев Тулы №6/301 и №93/1, на проспекте Ленина, 122а. В Кировском районе фотофиксация работает по адресу поселок Саши Чекалина, 88б, Лазоревая, 307, Лазоревая, 366а, на пересечении улиц Фрунзе и Лазоревой. В Красноармейском районе мобильные комплексы появились на Лазаревой, 127а, Довженко, 13, 40 лет ВЛКСМ, 98, 40 лет ВЛКСМ, 100, 40 лет ВЛКСМ, 110.

Один фотофиксатор расположили в Волжском на улице Севастопольской, 1 рядом с заправкой «Газпрома». В Среднеахтубинском районе нарушение правил водителями не ускользнет на 9-м километре дороги «Волгоград-Средняя Ахтуба».

В Городищенском районе радары стоят на 927-м, 939-м, 940-м, 947-м километрах трассы Р-22 «Тамбов-Волгоград-Астрахань», на 667-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», 28-м километре магистрали «Волгоград – Каменск-Шахтинский».

В Камышинском районе передвижные комплексы установили на 516-м, 524-м, 530-м, 543-м, 656-м километрах трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 656-м километре этой же дороги камера находится в Дубовском районе. На магистрали «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе фотофиксация нарушений ПДД ведется на 73-м, 74-м, 79-м, 83-м, 89-м, 90-м километрах.

Еще 7 комплексов в марте будут находиться в Светлоярском районе на 18-м, 35-м, 39-м, по два на 52-м и 54-м километрах трассы «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск».