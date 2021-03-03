На смену «Аэрофлоту» придет авиакомпания «Россия»: что изменится для волгоградских пассажиров

К сожалению, дешевле билеты для пассажиров от этих изменений не станут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня стало известно, что с 1 июня 2021 года вместо авиакомпании «Аэрофлот» летать из Волгограда в Москву будет авиакомпания «Россия». Такое решение приняла группа компаний «Аэрофлот». На внутренних рейсах по стране будут летать преимущественно самолеты отечественного производства с надписью «Россия» на борту. Сейчас эксперты обсуждают, повлечет ли это снижение цен на билеты. И что еще изменится для пассажира.

- Для пассажиров бизнес-класса не изменится ничего, бизнес-класс будет, и тарифы на него останутся неизменными, - считает заместитель генерального директора по авиаперевозкам компании «ТАВС-Волга», кандидат экономических наук Василий Борщ. – Что касается эконом-класса, то эти тарифы, скорее всего, тоже не изменятся, потому что, как мы знаем, основная составляющая тарифа – это стоимость авиатоплива, стоимость аэропортового обслуживания и стоимость различных услуг авиакомпании. Эти факторы редко изменяются в меньшую сторону, обычно в большую.

По мнению эксперта, скорее всего, изменения почувствуют только те пассажиры, для которых принципиально важно, на каком воздушном судне лететь. Все остальные факторы – аэропорт прилета, расписание, цены на билет – их волнуют меньше.

- Самолет пассажирам знаком по местным рейсам авиакомпании «Азимут», и по некоторым рейсам компании «Аэрофлот». Компоновка кресел на Sukhoi SuperJet 100 - два кресла в одном ряду, три в другом. Что касается отношений с юридическими лицами, то естественно все договоры – трехсторонние (между авиакомпанией, агентством и корпоративным клиентом) или двусторонние (между авиакомпанией и клиентом) будут работать на тех же условиях. Полюбившаяся частолетающим пассажирам программа лояльности продолжит радовать пассажиров накоплениями и возможностью обмена миль, как на перелеты, так и на фирменную продукцию группы компаний «Аэрофлот», - объясняет Василий Борщ.

Напомним, изменения стартуют 1 июня. Летать из Волгограда в Москву самолеты "России" будут так же часто, как "Аэрофлота" - 5 раз в день 7 дней в неделю.