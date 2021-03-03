Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 марта: на фоне массовой вакцинации заболеваемость падает

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии около 50 тысяч жителей Волгоградской области заразились коронавирусом. Зимой наблюдался пик заболеваемости, но с наступлением весны началась массовая вакцинация, число инфицированных заметно снизилось. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала стопкоронавирус.рф, 3 марта 2021 года положительные тесты на COVID-19 получили 169 волгоградцев (накануне было 177 случаев). Всего в России выявлено порядка 10,5 тысяч заболевших. У 12% болезнь проходит бессимптомно. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 марта 2021 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус.

Увеличивается число пациентов, которые полностью выздоровели: сегодня выписали еще 165 человек. Всего же волгоградские врачи вылечили порядка 47,5 тысяч зараженных. Но не всех удается спасти: этим утром сообщили о 6 подтвержденных смертельных случаях от коронавируса.

Фото: портал стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в связи с постепенным улучшением эпидемиологической обстановки, в больницах уменьшается количество ковидных коек. Хорошим стартом для выхода из пандемии стала массовая вакцинация. В Волгоградскую область поступило более 60 тысяч комплектов вакцины (по две аппликации на каждого, кто желает привиться). Порядка 20 тысяч волгоградцев уже прошли полную вакцинацию.