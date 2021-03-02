Бардак в поликлинике, на каждый прием больного с COVID-19 новый врач, «бесплатные» лекарства за свои деньги и отсутствие тестирования контактных больных, даже в возрасте старше 65 лет - волгоградец Александр Антоненко рассказал, как он и его супруга переболели коронавирусом.В поликлинику Александр обратился в субботу, на следующий день после того, как у него поднялась температура. Врач пришла через два часа, поставила ОРЗ, выписала противовирусные и направила на ПЦР-тест - на всякий случай. Ждать мазка пришлось до понедельника. Терапевт сразу предупредила – вход для ковидных с торца.«Я ШЕЛ ЧЕРЕЗ ТОЛПУ»- Через день в 8.00 я подошел к этой двери сбоку. Висит объявление – «на анализы». Но дверь была закрыта. Я простоял минут десять – никого. На улице был мороз, градусов 10, - описывает свои приключения Александр.После температурящий мужчина пошел в регистратуру, постоял 10 минут в очереди и увидел объявление: «тест на коронавирус сдавать в кабинете 20А».- Я пошел по коридору в конец здания. Я шел через толпу, которая сдавала на кровь. А везде по телевизору показывают, что в поликлиниках вход для больных коронавирусом отдельный, чтобы не пересекались потоки, и больные не заражали здоровых, - удивляется волгоградец.Затем мужчина зашел еще и в аптеку. А еще через день – на пятый день болезни - узнал, что у него положительный тест на ковид.- Результаты ПЦР-исследования доводятся до пациента своевременно, не превышая 48 часов с момента поступления материала в лабораторию. То есть нормативные требования, которые выставляет министерство здравоохранения, у нас выполняются, - подчеркнула на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.Так что формально все в норме. На следующий день домой к пациенту снова пришла врач.- Мы попросили послушать мою жену. Врач слушать не стал – говорит, меня вызвали к одному больному, и больше ни к какому другому. Мы ей говорим, что жена контактная, она в категории 65+, ее надо проверить. Нет! И на анализ посылать не буду! – вспоминает Александр Антоненко.И тут медик снова действовала по инструкции.Кстати, все лекарства мужчина покупал за свои кровные. После положительного теста ему не предложили бесплатных препаратов. Но в облздраве говорят, что бесплатных лекарств для заболевших коронавирусом в регионе хватает.- Дефицита лекарственных средств у нас не наблюдается, пациенты получают их согласно методическим рекомендациям по определенным схемам исходя из состояния здоровья, - сообщила зампред облздрава.Очередным удивлением для Александра стал звонок из Роспотребнадзора – еще через день. Спросили о самочувствии, записали контактных, его дочь к тому времени уже потеряла обоняние.- Кто направит их на тест? Ответ – не мы! Обращайтесь в поликлинику. Как это далеко от Китая, когда там отслеживают всех, кто даже ехал в одном автобусе с заболевшим, - анализирует мужчина.По данным облздрава, обследовали на COVID-19 уже более 1,2 миллиона волгоградцев, в том числе использовали свыше 87 тысяч экспресс-тестов. Каждые сутки в регионе делают более двух тысяч исследований.- Востребованность тестирования очень высока. На сегодняшний день сохраняется напряженность. Но либо ПЦР-тест, либо экспресс-тест доступен человеку и можно получить диагностику уже при вызове доктора, - комментирует Елена Краснова.«ЖЕНА НЕ ВЫДЕРЖАЛА И УБЕЖАЛА» ИЗ БОЛЬНИЦЫА через неделю, опять в субботу, поднялась температура у супруги Александра, и врача вызвали уже ей. Терапевт рекомендовала лечь в больницу.- Выписала направление, но чтобы скорая без проблем забрала жену, она написала, что у нее положительный тест от 8 февраля (это был мой тест). Добрая женщина, она хотела как лучше, а получилось ужасно, - продолжает рассказ мужчина.В тот же день жена Александра оказалась в ковидном госпитале. Два дня она лежала просто так. Анализы и КТ ей сделали только в понедельник, ПЦР-тест на коронавирус – во вторник. Ничего подозрительного не нашли, женщина попросилась домой.- Пожалуйста, скатертью дорога, - был ответ. Жена собрала вещички и спокойно вышла из «красной» зоны, - описывает мужчина.Когда супруга Александра оказалась дома, раздался звонок – тест положительный.- Столкнувшись с нашей медициной, я понял, что эта машина очень неповоротливая. В этом отношении мы разительно отличаемся от Китая, - делает выводы мужчина. При этом волгоградец отмечает, что знает множество совсем других примеров.Почему комментарии представителей облздрава так противоречат тому, что видят жители города в своих поликлиниках, разберут в комитете, они уже заинтересовались этим случаем.