Диагностика включает:-Проверка электронных систем автомобиля (опрос памяти неисправностей)-Проверка регулировки фар-Проверка передних указателей поворотов-Проверка передних противотуманных фары-Проверка стоп сигналов-Проверка передних габаритных огней-Проверка задних указателей поворотов-Проверка задних противотуманных огней-Проверка огней заднего хода-Проверка аварийной сигнализации-Проверка состояния приводного ремня-Проверка АКБ-Проверка подвески-Визуальная проверка тормозной системы-Осмотр ветрового стекла-Проверка состояния щеток передних/задних стеклоочистителей-Проверка работы стеклоочистителя-Проверка работы эл.двигателя стеклоомывателя-Проверка состояния салонного фильтра-Проверка уровня масла в двигателе-Проверка уровня жидкости в ГУР-Проверка уровня тормозной жидкости-Проверка уровня охлаждающей жидкости-Проверка системы охлаждения двигателяЗапишитесь на сервис в Официальном дилерском центре Volkswagen Коммерческие автомобили «Волга-Раст» по тел: +7(8442) 781-333 или на сайте.(1) Точную стоимость для своего автомобиля уточняйте на приемке сервиса в официальном дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст».Акция действует с 1 марта по 31 марта 2021г. Предложение не является публичной офертой и носит рекламный характер.На правах рекламы.