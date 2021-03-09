Таксист и детектив, чекист и аферист: в Волгограде мигрант «развел» супружескую пару на полмиллиона рублей

Азербайджанец буквально жил враньем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

25-летний азербайджанец Навои Мамедов – аферист-«сказочник». Он и лжесотрудником УФСБ успел побывать, и лжедетективом. В полиции соврал, что у него машину угнали, чекистам – что готовятся теракты. А вообще он самый обыкновенный таксист в Волгограде. При этом поймали его на мошенничестве: он умудрился «развести» супружескую пару волгоградцев почти на полмиллиона рублей.

Началась эта афера с того, что Мамедов, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил волгоградцу проверить его супругу на верность. Мужчина согласился. И тут азербайджанца «понесло»: сначала он выманил деньги на покупку якобы специального оборудования для слежки, потом забрал у волгоградца нэтбук и мобильный телефон (якобы для дела), затем за 80 тысяч рублей пообещал собрать больше компрометирующей информации.

- Через время он вдруг заявил волгоградцу, что его супругу и детей готовятся арестовать. И опять предложил «помощь». Мол, сможет уберечь семью, отправив их в Турцию на время готовящейся, так называемой «операции». За эту услугу попросил еще 150 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» похождения афериста в областном суде.

В это же время Мамедову «подвернулась» еще одна жертва.

- Все тот же волгоградец познакомил новоиспеченного друга со своей знакомой. Представили его, как сотрудника спецслужбы. В доказательство Мамедов даже показал ей «липовое» удостоверение (на обложке было написано «правоохранительные органы», а внутри – студенческий билет), - описывают аферы обвиняемого в суде. – Он заверил девушку, что его «руководство» даст ей 1 миллион рублей за сотрудничество. Правда, волгоградке, чтобы получить деньги надо сделать ставку в букмекерской конторе на сумму 30 000 рублей. Девушка передала эту сумму аферисту.

На этом афера не закончилась. Мамедов «вошел во вкус», и уверил свою жертву, что за сотрудничество с чекистами ей подарят квартиру стоимостью 8 миллионов рублей, а потом еще и «бонус» - машину «Ниссан Жук». Правда, за эти «подарки» взял с женщины 44 тысячи 300 рублей якобы за оформление права собственности на квартиру. Он даже квартиру нашел подходящую.

- Как признался Мамедов в суде, он нашел на «Авито» объявление о продаже квартиры за 8 миллионов рублей. Договорился с риэлтором о показе жилья, и для пущей убедительности привел туда своих жертв - волгоградца и его знакомую. Врал, что именно эту квартиру отдадут девушке, - сообщают в Волгоградском облсуде.

В общей сложности со 2 по 28 января 2020 года он похитил у волгоградца 400 100 рублей, и еще 74 300 рублей у его знакомой.

Но и это еще не все аферы Мамедова.

- Как выяснилось, в период с мая по июнь 2020-го он неоднократно сообщал сотруднику УФСБ России по Волгоградской области заведомо ложные сведения о якобы готовящихся взрывах в крупных городах России. Правда, ни одно это сообщение не подтвердилось, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Также азербайджанец соврал о нападении на него. Работая таксистом, с ним не расплатился клиент, и он не придумал ничего лучше, как написать в полицию заявление, что этот пассажир, угрожая ножом его обокрал, да еще и машину угнал.

Все эти "похождения" мигранта вылились в уголовное дело, оперативное сопровождение которого осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

- На суде Мамедов во всем признался. По совокупности всех преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц колонии общего режима. Обвиняемый попытался оспорить вердикт, просил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Но волгоградский областной суд, не нашёл оснований для изменения или отмены приговора, - добавляют в суде.