Нашли в гараже: в Волгограде два друга-школьника умерли в машине матери

Тела мальчишек нашли утром 9 марта в машине, запертой в гараже. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде утро 9 марта началось с печальных новостей: скончались два подростка. Обоим было всего по 16 лет. Обоих нашли бездыханными в салоне "шестерки". Произошла трагедия в Тракторозаводском районе – на севере города. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, автомобиль, где обнаружили тела друзей-школьников, принадлежит матери одного из погибших.

- Как рассказала следователям женщина, вечером 8 марта мальчишки решили сами отогнать ее машину в гараж. Она дала согласие. Они загнали автомобиль в гаражный бокс, закрыли за собой ворота, и сели обратно в салон, - приводят слова волгоградки следователи.

Владелица машины, обеспокоенная тем, что ее сын так и не вернулся домой, пошла его искать. Что заставило мальчишек вернуться в машину, теперь предстоит выяснить следователям. Они уже организовали доследственную проверку по данному факту.

Тела мальчишек отправили на судмедэкспертизу, которая должна пролить свет на загадочные обстоятельства трагедии и установить причину смерти ребят. Вероятнее всего подростки надышались ядовитыми выхлопами.

На данный момент известно лишь то, что один из погибших мальчишек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Это подтвердили в полиции. У второго приводов не было, и воспитывался он в благополучной семье.