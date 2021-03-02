Снести нельзя оставить: в Волгограде торговцы судятся с чиновниками за Тракторный рынок

Шесть павильонов на Тракторном рынке признали самовольными строениями. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не исключено, что совсем скоро от Тракторного рынка на юге Волгограда не останется и следа. Администрация Тракторозаводского района уже опубликовала постановление, согласно которому пять павильонов, расположенных на пересечении улицы Ополченская и улицы Шурухина, а также павильон у дома №7 по улице Шурухина, признаны незаконными. Все эти павильоны приказано снести, как самовольно установленные. Соответствующее постановление было принято и опубликовано 24 декабря 2020 года. Но владелец рынка – ООО «Региональный торговый комплекс» - с таким вердиктом не согласился и решил судиться. Правда, пока рыночники все судебные иски проиграли.

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