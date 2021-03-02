Сегодня, когда пик COVID-19 пройден, наконец-то заговорили о том, что делать тем, кто перенес заразу. Ведь уже всем ясно – коронавирус не проходит бесследно, болезнь наносит удар всему организму, а последствия люди могут ощущать еще много лет. Волгоградцы, перенесшие ковид, стали жаловаться на слабость, отсутствие аппетита, бессонницу. У кого-то резко стали выпадать волосы, у кого-то остался непрекращающийся кашель, у кого-то начались проблемы с кожей… К врачам больницы №25 Волгограда все чаще пациенты приходят с вопросом: «Я переболел COVID-19, что делать дальше?». Конечно, в каждом случае курс реабилитации подбирается индивидуально. Но есть общие рекомендации, который и подготовили волгоградские медики.Итак, что же надо сделать человеку после перенесенного коронавируса, чтобы минимизировать вред для своего здоровья?Первое, что советуют врачи больницы №25 Волгограда: сдать анализ на свертываемость крови, общий анализ крови и проконсультироваться со специалистом.- Коронавирусная инфекция, особенно если она протекала с осложнением в виде пневмонии, сопровождается сгущением крови. Это может привести к образованию тромбов. Поэтому многим пациентам, даже после выписки из стационара, врачи назначают кроверазжижающую терапию, - поясняют медики больницы «скорой помощи».Второе: проверьте показатели печеночных ферментов.- После ковида печеночные ферменты могут быть сильно завышены. Тогда человеку обязательно назначаются гепатопротекторы – препараты, защищающие печень, - говорят эксперты.Третье: пропейте курс витаминов.- Принимайте жирорастворимые витамины - А, Е и в особенности Д - одновременно с основным лечением. Они защитят ваши волосы и кожные покровы, - отмечают врачи.Четвертое: чаще лежите на животе.- Это улучшает оксигенирующую функцию легких, - поясняют медики больницы №25 Волгограда. – Кроме того, советуем регулярно выполнять упражнения. В идеале, если комплекс вам подберет врач по лечебной физкультуре, исходя из ваших физических характеристик и истории болезни.И пятое: если вы перенесли ковид с пневмонией, то через месяц после выздоровления надо обязательно сделать контрольное КТ-исследование легких.- В любом случае обязательно посетите врача, если ощущаете недомогания после перенесенного COVID-19. Остаточные явления могут преследовать вас еще несколько месяцев, не пускайте их на самотек! – настаивают врачи.