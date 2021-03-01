В Волгограде станет больше ярмарок и рынков

В Волгограде 30 постоянных ярмарок, плюс временные площадки. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал регионам содействовать работе малоформатной торговли, розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого - увеличить количество рынков и ярмарок, снять излишние административные барьеры, выделять удобные места для торговли, максимально доступные для покупателей, продлевать договоры на размещение без проведения торгов.

По мнению премьер-министра, такое решение позволит поддержать самозанятых, малый и средний бизнес, и в итоге приведет к стабилизации цен на базовые продукты питания.

- Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров, - считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Волгограде за последние два года ярмарочных площадей стало вдвое больше. Сами ярмарки благоустраивают, поддерживают чистоту.

- Местным товаропроизводителям гораздо легче прийти и поучаствовать в ярмарке, арендовать здесь торговое место и представить свою продукцию, чем заходить в торговые сети или крупные магазины. У нас и из Волгограда производители, и из Среднеахтубинского района, - рассказывает руководитель ярмарки «На Ангарском» Евгений Николаенко.

Олег Савченко. Фото: Ирина СИМОНОВА

На сегодня в Волгограде 30 постоянных ярмарочных площадок и 16 мест для размещения разовых ярмарок – медовых, цветочных, школьных, садоводческих и других. В планах мэрии заключение еще 10 договоров.

- Производители продукции, которые работают на земле, создают ее своими руками, должны чувствовать покупателя и иметь обратную связь. По поводу качества, цены - это конкурентоспособная среда. Чем больше людей будет вовлечено в