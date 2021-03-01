Волгоградская область попала в ТОП-10 должников по кредитам у населения

Пандемия сильно ударила по кошелькам волгоградцев, отсюда и возросшие долги по кредитам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В последние десятилетия россияне (и волгоградцы в том числе) активно брали в кредит машины, технику, недвижимость… Жить в кредит стало удобной нормой. Но пандемия коронавируса сильно ударила по кошелькам волгоградцев, люди оказались просто не в силах платить по счетам. Как следствие – растущие долги по кредитам. Эксперты «РИА» подсчитали, что в Волгоградской области за последний год долги населения по кредитам выросли на 11,6%. И наш регион сегодня оказался в «десятке» субъектов РФ с самой высокой долей просроченных кредитов.

По данным аналитиков агентства, в 2020-м объем просроченной задолженности в целом по стране вырос на 168 миллиардов рублей до 932 миллиардов рублей (на 1 января 2021 года). Доля просроченных кредитов на начало этого года в Волгоградской области составляла 5,77%. И за последний год выросла на 0,7%.

Эксперты подсчитали, что ссудная задолженность на численность экономически активного населения в нашем регионе в 2020 году составляла 204 тысячи рублей.

Что удивительно, в «десятку» кредитных должников попали многие регионы юга России. За 2020-й год больше всего долги перед банками увеличили нарастили жители Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Алании. Также в ТОП-10 попали Адыгея, Чечня, Ставропольский и Краснодарский край. Из «северных» в этом списке только Калининградская область. А самую лучшую платежную дисциплину демонстрируют жители Ненецкого автономного округа, Севастополя и Чукотского округа.

- В 2021 году экономическая ситуация в стране улучшится, что подстегнет людей брать новые кредиты. Но часть программ стимулирования кредитования будут ограничены (процентные ставки перестанут снижаться), что в свою очередь замедлит темпы роста, - прогнозируют эксперты «РИА».