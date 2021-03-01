Погода в Волгограде на март: какой будет весна 2021 года

Погода в марте будет капризной. Фото: архив КП

Весна в Волгоград пришла с легким морозом и снежком. И это абсолютно нормально. Ведь март в нашем регионе месяц капризный, никак не определится – весенний он или зимний. Поэтому и погода в марте в Волгограде обычно неустойчивая, с постоянным переходом из плюса в минус. Синоптики Волгоградского ЦГМС рассказали «КП-Волгоград» когда жителям области ждать тепла, и какой будет погода в Волгограде в марте 2021 года.

- Сейчас наступила лишь календарная весна. А метеорологическая весна в Волгоград придет, когда среднесуточная температура достигнет 0 градусов и выше. По среднемноголетним значениям на юге Волгоградской области и в Волгограде это случится после 15 марта, в северных районах – после 23 числа. По предварительному прогнозу, погода в марте ожидается неустойчивая, в отдельные ночи температура будет опускаться до минус 10 – 15 градусов, а дневные температуры будут держаться от нуля до +5 градусов. В целом погода в Волгограде в марте 2021 года будет без аномалий, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Так что подарка в виде ранней весны 2021 в Волгограде на 8-е Марта ждать не стоит. В ближайшие две недели погода будет скорее зимней. Оттепели будут сменяться похолоданием и наоборот.

- В первые две недели марта в Волгоградской области ночные температуры будут преимущественно в районе минус 1 – 6 градусов, днем – от 0 до +5 градусов. Ожидаются осадки: снег, мокрый снег, дождь, в отдельных районах метели. В Волгограде будет теплее. И только в третьей декаде ожидается потепление, температура может повышаться до плюс 8 – 13 градусов, - подчеркивает Наталья Алатырцева.

Не будет отличаться от февральской погода в Волгограде и в ближайшие три дня. 2 марта 2021 года в Волгоградской области ожидаются небольшие осадки. 3 марта ночью и утром пойдет довольно сильный снег, который сменится мокрым снегом, а затем дождем. По северным районам области ожидается настоящая метель и усиление ветра с порывами до 13 – 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 3 - 8 градусов, при прояснении – до 13 градусов мороза. А день 4 марта пройдет преимущественно без осадков.

В общем, не спешите менять пуховики и теплые пальто на легкие куртки. Пока тепла не будет.