Интернет-мошенничество стало настоящей головной болью для тех, кто любит онлайн-шопинг. А в условиях пандемии такой формат покупок попробовал, наверное, каждый. Аферисты пользуются этим и зарабатывают миллионы. Схем обмана так много, что даже молодые, образованные люди попадаются на уловки преступников. Эксперты кибербезопаности популярного сайта объявлений дают четыре основных совета волгоградцам. Они помогут сохранить деньги и нервы.ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И СОВЕТЫБилеты в кино, одежда, еда, продажа на сайтах объявлений – все это и есть онлайн-шопинг. В мою жизнь он навсегда пришел вместе с первенцем: совершать покупки через сайты было куда приятнее, чем ездить с малышом по магазинам. А с годами вошло в привычку. Когда детских вещей, из который ребенок вырос, стало раздражающе много, я решила, что пора бы воспользоваться сайтом объявлений. После ряда удачных сделок я расслабилась: осталось сбагрить коня-качалку. И вот тут меня подловили самым глупым способом.В разгар рабочего дня и пандемии, когда дочь не ходила в садик, а я элементарно не успевала все и сразу, пришло сообщение в Viber. Наконец, кто-то позарился на этот пылесборник, подумала я. Нужно было перейти по ссылке и ввести данные карты, чтобы покупатель перечислил деньги. Не успев даже подумать, я сделала все, что просили мошенники. В итоге установила на телефон вредоносный троян. Он блокировал все: даже перезагрузку смартфона и попытку его обнулить. Два часа муж читал нотации и пытался удалить вирус. Я в это время успела заблокировать счета и понять, на чем меня подловили – на элементарной невнимательности.Первый совет, который дают эксперты: никогда, ни при каких обстоятельствах не общайтесь с потенциальными покупателями в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegramm). На сайтах объявлений есть встроенные чаты. Они удобны и, главное, надежны. В них сразу блокируются опасные ссылки, которые дублируют популярные сайты и созданы для одного – выкачать с вас деньги.- Один из самых распространенных способов мошенничества - создание сайтов-подделок, имитирующих платежные формы платформ или банков, мошенники присылают такие ссылки якобы для оплаты товара или доставки, пользователь вводит данные карты, мошенники получают доступ ко всем хранящимся на ней деньгам, - говорит эксперт по кибербезопасности «Авито» Кирилл Лавров.Кстати, впоследствии мне много и часто писали в мессенджеры, но я жаловалась на негодяев в службу поддержки и в итоге просто удалила номер с сайта объявлений (подумайте, а стоит ли его указывать).Совет второй: никогда не передавайте незнакомцам данные своей карты. Мне не посчастливилось это сделать через мошенническую ссылку. Но аферисты нередко пользуются другими способами. Например, звонят от лица сотрудника банка и пугают тем, что счет якобы взломали.И мне неделю назад поступил такой звонок. Женщина на том конце провода, представившись сотрудником банка, буднично сообщила, что мой перевод условному «Новикову» выглядит подозрительно (будто она экстрасенс!). Назвала даже сумму для убедительности и предложила перевести мои средства на «безопасный счет». Конечно, я была наслышана об этой схеме из сводок МВД, поэтому ответила просто (и всем советую, сработало быстро): «О, я как раз иду мимо банка, сейчас все там и узнаю». Бросили трубку.Отсюда же вытекает совет третий: если звонят из банков или службы безопасности – напрягитесь! Это, вероятно, мошенники. Всегда проверяйте информацию в банке самостоятельно (позвоните в службу поддержки, придите лично).Совет четвертый: никакой предоплаты онлайн на личный счет продавца. У сайтов объявлений существует своя платежная система, ею и стоит воспользоваться. Проверено – работает. Хотя я разок рискнула (уж больно мне приглянулся купальник) и нарушила это правило. Мне повезло, что продавец оказался честным и я получила свой товар. Но это лишь везение, на которое не стоит сильно полагаться.- Эти простые правила помогут сохранить нервы и деньги, ведь лучшая защита от мошенников — внимательность и осторожность. Сегодня порядка наших 80% пользователей, столкнувшись с мошенниками, распознают их и сообщают в службу безопасности, а та в свою очередь передает данные о мошенниках правоохранительным органам, - добавил Кирилл Лавров.