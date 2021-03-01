Начало весны принесло волгоградцам очередное подорожание. С 1 марта 2021 года выросли цены на проезд в пригородных автобусах, которые соединяют Волгоград со Светлоярским районом. Затронул очередной рост цен, в основном жителей южной части города. Как сообщает «КП-Волгоград», в среднем проезд подорожал на 12%. Тариф на семи автобусных маршрутах ГУП ВО «Волгоградавтотранс» вырос от 1 до 11 рублей.Подорожал проезд с 1 марта 2021 в следующих пригородных автобусах Волгограда: №103 (Село Ивановка – Автоколонна 1208), № 104 (Вторые проходные ВСПКЗ - поселок Солянка); № 115 (К/т «Юбилейный» - Светлый Яр), №116 (К/т «Юбилейный» - Райгород), №118 (ДК Строитель - поселок Пархоменко), № 125 (Улица Марийская - дачи ВНП-2), №130 (К/т «Юбилейный» - Профилакторий).- Стоимость проезда на этих маршрутах не превышает предельно допустимого тарифа на пассажирские перевозки, утвержденного комитетом тарифного регулирования, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.Напомним, тариф на пригородные пассажирские перевозки в размере 1,66 рубля на километр пути в Волгоградской области установили еще в 2015 году. На большинстве пригородных маршрутов Волгограда в стоимость билета заложена гораздо меньшая тарифная ставка. Даже после подорожания автобусы из Волгограда в Светлоярский район будут ездить по цене 1,2 - 1,3 рубля за километр. Хотя волгоградцев это вряд ли успокоит, ведь семейному бюджету опять минус.