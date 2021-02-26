Новый производственный год на комбинате начался с совещания, на котором руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» обсудили результаты работы по охране труда и промышленной безопасности в 2020 году, наметили план внедрения инструментов лучших мировых практик в области безопасности труда на 2021 год.Руководитель службы промышленной безопасности представил итоги уже внедрённых современных методов определения рисков, которые показали положительную динамику и повышение эффективности снижения рисков. При этом основной упор всех методик делается на осознанное отношение работников к своевременной и качественной оценке различного рода рисков.Так, в производственный процесс рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики уже внедрена ежесменная оценка рисков (ЕОР), на объектах энергохозяйства рудника используется система защитной блокировки «LOTO». На предприятии практикуется; поведенческий аудит безопасности (ПАБ), который подразумевает контроль порядка выполнения работ специалистами рабочих профессий.Сигнальные ленты жёлто-чёрного и красно-белого цветов, предупреждающие знаки привлекают внимание работников помогают визуализировать опасности работающего оборудования, а применение автоматизированной системы «Brealit / Insight» помогает в кратчайший срок выявлять и устранять нарушения требований охраны труда.Строгий контроль выполнения требований производственной безопасности осуществляет специально созданная на предприятии комиссия, в которую входят руководители рудника и сильвинитовой фабрики. При содействии службы промышленной безопасности и охраны труда комиссия провела анализ функционирования систем охраны труда и промышленной безопасностью за 2020 г. Данные анализа легли в основу плана корректирующих мероприятий по устранению «узких» мест в организации охраны труда.Все мероприятия на Гремячинском комбинате реализуются в соответствии с «Концепцией нулевого травматизма» (Vizion Zero). В соответствии с этим курсом на предприятии будет продолжена профилактическая работа по работе с рисками и мерами управления ими, с применением, в том числе инструментов лучших мировых практик, которые зарекомендовали себя как действенные и эффективные методы по предотвращению возможного производственного травматизма.