За последние сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердили у 182 жителей. Это минимальное значение с октября 2020-го, то есть за последние 5 месяцев. Но эксперты расслабляться не советуют: говорят, хоть пик уже пройдет, обстановка еще напряженная. Да и число летальных случаев еще велико. Так, за минувшие сутки в смертельный список ковида попали еще семь волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 февраля 2021 года.Число новых заболевших в регионе постепенно снижается. Но, если рассматривать Волгоградскую область в разрезе обстановки в России, то мы находимся не в лучшем свете. На сегодняшний день, 28 февраля, наша область занимает 12-е место в стране по темпам распространения. На юге России хуже ситуация только в Ростовской области, которая занимает шестую строчку по заболевшим среди субъектов РФ.Больше всего новых пациентов по-прежнему в Москве. При этом в столице уже сняли большинство ковидных ограничений, чего не скажешь о Волгоградской области. У нас власти минимум до 8 марта не планируют очередных послаблений. При этом активно вакцинируют население и осваивают новые методики лечения коронавируса. Благодаря чему, у многих болезнь протекает в легкой форме. По данным на 28 февраля за сутки из волгоградских госпиталей после выздоровления выписали 176 пациентов. Всего же с начала пандемии COVID-19 уже перенесли почти 50 тысяч человек (если точнее 49 тысяч 373 волгоградца).Число летальных исходов постепенно прибливается к восьмистам. На сутки в нем прибавилось семь фамилий, и на данный момент в смертельном списке уже 774 волгоградца. Всего же в России от ковида умерли уже 86 122 человека. Так что берегите себя и обращайтесь за медпомощью, едва почувствуете первые признаки заболевания.