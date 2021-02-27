Холод ужасный: жители центра Волгограда замерзают в своих квартирах

Температура в квартире в два раза ниже нормы. Скрин видео

В центре Волгограда жители домов на улицах Невской, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 18А, улицах Ткачева и Двинской замерзают в своих квартирах. За окном плюсовая температура, а в жилых комнатах всего 10 – 13 градусов. Люди целыми днями жгут электричество на обогрев, кто может, уходит ночевать к друзьям и родным. Волгоградцы говорят, что проблема с отоплением в их домах была всегда, но такого безобразия еще не было.

- Батареи в квартире еле теплые. Сегодня приходили ко мне делать замер. В жилых комнатах намерили 10 – 11 градусов, в кухне – 13. Наш градусник показывал 7 и 9 градусов. Холод ужасный – это просто невыносимо, - делится с корреспондентом «КП-Волгоград» Галина Леонидовна, жительница дома №14 на улице Невской.

Квартира угловая. Значит, по нормам в комнатах должно быть не меньше 20 градусов. На деле вдвое меньше. При этом за отопление в трехкомнатной квартире Галина Леонидовна платит по 3 тысячи рублей, еще 2,5 тысячи отдает за электричество – обогреватели быстро наматывают киловатт-часы.

- 10 градусов - это днем и при теплой погоде. В ночь в квартире становится еще холоднее. Сейчас экономить стала, ночевать ухожу к дочери, - признается учитель музыки. - И такая история не только у меня, и не только в торцевых квартирах. У нас все девятиэтажки на Невской мерзнут.

Со своей стороны жильцы сделали все необходимое - дверь утеплена, лоджия тоже, в окнах современные стеклопакеты - не сквозит. Сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» только за последнюю неделю в эту квартиру наведывались не раз. По словам жильцов, сначала что-то подкрутили, батареи ненадолго потеплели, а потом стали еще холоднее. И так всю зиму.

- Бездействие полное. До них не достучишься. Спасибо, общественники помогли, заставили их прийти на замеры, - говорят жильцы. - Просто руки опускаются, терпение лопнуло.

Во время обследования коммунальщики объяснили холодные батареи проблемами с гидравликой на 40-й котельной, которая отапливает эти улицы. Но в итоге решать проблемы будут за счет жильцов.

- 40-я котельная работает в штатном режиме, снижения параметров по давлению не зафиксировано. По каждому адресу РСО направляет наладчика для обследования работы систем теплоснабжения совместно с УК. По результатам таких обследований концессии дают предписания УК для нормализации отопления, - прокомментировали «КП-Волгоград» ситуацию в компании «Концессии теплоснабжения». - В ряде случаев для поддержания нормативной температуры воздуха требуется расширить диаметр дроссельного устройства, чтобы увеличить его пропускную способность. Все предписания отражаются в акте, который подписывается обеими сторонами - УК и РСО.

Рассверлить сопло дросселя должны и в тепловых узлах на Невской, 14. В итоге у жильцов увеличится плата за отопление, но они уже на все согласны, лишь бы не жить в квартирах с леденящим холодом. Но пока волгоградцы продолжают замерзать.