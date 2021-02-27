Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 февраля: минимум заболевших с октября и 7 умерших за сутки

Ежедневно несколько сотен волгоградцев попадает в больницу с ковидной пневмонией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня в Волгоградской области по официальным данным всего 187 новых случаев коронавируса – такие цифры в последний раз были в конце октября. Но, как показывает статистика последних дней, радоваться рано. Волгоград все еще на 12-м месте в стране по ежедневному приросту и на 14-м – по общему числу заболевших коронавирусом. Всего за 11 месяцев пандемии количество инфицированных COVID-19 волгоградцев выросло до 49 тысяч 191 человека. Не уменьшается и количество смертей от ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 февраля 2021 года.

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Оперштаб снова подтвердил 7 смертей пациентов, которые скончались именно от коронавируса. Сколько всего умирает волгоградцев в ковидных госпиталях, раз в месяц сообщает Росстат. В ноябре и декабре статистика печальна – 954 и 826 летальных исходов соответственно. А в статистике оперштаба значатся за все время пандемии 767 человек.

В волгоградских ковидных госпиталях на сегодня остаются на лечении порядка 2,6 тысячи человек. Почти у всех имеется ковидныя пневмония, а вот положительный тест на коронавирус – лишь у половины. Закрыли больничный за минувшие сутки 182 пациента с ковидом, всего выздоровели 47 тысяч человек.