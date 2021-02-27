Аэропорт Волгограда не принимает рейсы из-за тумана

Самолеты не летают из-за сильного тумана. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С пятницы Волгоград накрыл густой туман, не видно ни зги и с утра в субботу, 27февраля. Из-за этого аэропорт Волгограда уже почти сутки не принимает и не выпускает самолеты. Видимость в воздушной гавани не дает возможности приземления и взлета. По погодным условиям задержано несколько рейсов, четыре самолета, покружив над Волгоградом, ушли на запасные аэродромы.

- На данный момент горизонтальная видимость в аэропорту составляет 150 метров, - рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Так, командир рейса 1182 Москва - Волгоград авиакомпании Аэрофлот решил приземлиться на запасной аэродром в Ростове-на-Дону, в аэропорту Минвод сел рейс 2143 Москва - Волгоград авиакомпании Сибирь. Рейсы 1186 и 1180 «Аэрофлота» вернулись в аэропорт вылета (Шереметьево).

27 февраля в Саратове приземлился рейс 563 Казань - Волгоград авиакомпании ЮВТ АЭРО. В Ростове-на-Дону - рейс 141 Сочи - Волгоград авиакомпании Ютэйр. На вылет из Москвы задерживаются рейсы авиакомпаний Победа (183, Внуково - Волгоград) и Аэрофлот (1758, Шереметьево - Волгоград).

А вот рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод, который должен был приземлиться в Волгограде 26 февраля в 15.10, прибыл в туманный город с задержкой более 13 часов и вылетел обратно сегодня в 6.14.

По прогнозу до обеда Волгоград будет находиться под влиянием фронта. Так что пассажирам придется подождать вылета еще несколько часов.