С 1 марта 2021 года в России начнут действовать новые СанПиН к содержанию городских и сельских территорий и жилых помещений. Постановление Главного санитарного врача РФ №3 от 28.01.2021 ужесточает требования санитарных норм по влажной уборке помещений общего пользования многоквартирных домов и содержанию придомовых территорий. По новым правилам мыть полы в подъезде должны каждый день и на всех этажах. Но за дополнительные услуги управляющим компаниям придется заплатить и немало. Плата за содержание жилья резко возрастет. Чем это обернется для жителей Волгограда и области, разбиралась «КП-Волгоград».ЧТО ЗАЛОЖЕНО В НОВЫЙ СанПиННовые СанПиН предусматривают множество «сюрпризов» приятных для волгоградцев, но неожиданных для коммунальщиков. А еще весомых для кошелька.Так, по новым санитарным правилам в помещениях общего пользования МКД должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих и чистящих средств.Еще одно влияющее на тариф за содержание жилья изменение: прилегающие к многоквартирным домам земельные участки должны быть «благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, иметь электрическое освещение; ежедневно убираться; поливаться водой при температуре воздуха выше плюс 10°С, подвергаться антигололедным мероприятиям при температуре ниже 0°С».Камеру мусоропровода придется мыть с дезсредствами раз в неделю, ствол – дезинфицировать каждый месяц. К санитарным нарушениям относится и затопление или захламление подвала, чердака и других общих помещений.Кроме того, ужесточаются требования к контролю качества поступающей в дома волгоградцев питьевой и горячей воды. Правда, пока не ясно как разделят обязанности УК и «Концессии». Много норм прописано для контейнерных площадок и вывоза мусора.- Насколько это исполнимо – большой вопрос, - считает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Если меняется периодичность оказания услуг, значит должна пересматриваться плата за содержание для собственников. Например, в договоре заложена уборка раз в неделю, а предписано выполнять ее раз в день. Соответственно, управляющая организация должна выйти с предложением к собственникам об изменении размера платы. С другой стороны, если УК не направит новые предложения, значит, она согласна работать за эту цену.НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ В ВОЛГОГРАДЕЧто именно делать и как часто должны убирать в вашем подъезде, должно быть четко прописано в договоре управления с УК. Но высокие стандарты можно найти разве что в элитных новостройках. Большинство же волгоградских домов обходятся минимальной уборкой.Раньше столь жестких санитарных требований к частоте влажной уборки не было. Они не заложены ни в минимальном перечне работ и услуг*, ни в правилах содержания общего имущества, ни в прочих действующих нормах и правилах, по которым сегодня работают управляющие компании. Раз в месяц мыть лестничные клетки, обметать стены и окна время от времени – это прежний обязательный минимум. А методические рекомендации по содержанию и ремонту предусматривают влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей ежедневно, остальных – раз в неделю, а мытье полов во всем подъезде – раз в месяц.На сколько процентов в результате вырастет плата за содержание жилого помещения в Волгограде предсказать сложно. Все зависит от конкретного дома, площади помещений и заложенного в договор перечня услуг. Во многих домах полы в подъездах вообще не моют, а влажную уборку на лестничных клетках делают раз в месяц при помощи бутылки с водой и веника.- В любом случае размер платы за содержание жилья устанавливается решением общего собрания собственников, либо его принимает администрация района, если собрание по каким-либо причинам не приняло такого решения, - подчеркивает Татьяна Текучева.Остается ждать, что вскоре по Волгограду прокатится волна общих собраний собственников (ОСС), а за ней и вторая – волна народного возмущения. Многие уже едва могут оплачивать действующие тарифы на ЖКУ, а здесь речь пойдет о солидной дополнительной нагрузке.А ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ НЕ СОГЛАСЯТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?СанПиН вступает в силу через пару дней, а ОСС – процесс довольно длительный. Получается, все УК автоматически станут нарушителями санитарных норм либо будут работать даром (в это мало верится).- Я считаю, что перед вводом новых СанПиН должны были дать какой-то переходный период, чтобы управляющие организации успели обсудить материальную сторону вопроса с собственниками. С другой стороны, закончился первый квартал. До 1 марта УК должны были предоставить жильцам отчеты, а во втором квартале собственники должны их утвердить. Так что есть возможность в эти отчетные собрания включить вопросы об изменении платы, - отмечает наш эксперт.Но что если жильцы не захотят платить лишние 100 – 200 рублей в месяц за частую уборку?- Фактически требования СанПиН – это обязательный вид работ. Полагаю, что потом это как-то отразится в постановлении №290*, - подчеркивает Татьяна Текучева.Решение ОСС не может установить частоту уборки меньше, чем заложено в санитарных нормах. Так что тариф на содержание жилья волгоградцам все-таки придется поднимать. В отличие от коммунальных тарифов его рост государством не ограничен и может больно ударить по семейному бюджету.__________*Правила №290 - Постановление правительства РФ от 3 апреля 2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».