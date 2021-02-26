Жители поселка Красный пахарь Городищенского района Волгоградской области уже много лет бьются за питьевую воду. Дело в том, что воду, которая поступает в их дома, назвать питьевой язык не поворачивается – ржавая, мутная, с неприятным запахом. Люди завалили жалобами чиновников и прокуратуру. И наконец-то хорошая новость: в поселке установят современную систему доочистки воды. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона. Причем подобную систему поставят не только в Красном пахаре, а еще в 154 населенных пунктах области, где жители испытывают те же проблемы.В Волгоградской области, действительно, достаточно много поселков, где вода «питьевая» лишь условно. Вмиг проблему не решить. Поэтому еще в прошлом году разработали программу по оснащению систем водоснабжения блочно-модульными станциями. Подсчитали, сколько населенных пунктов нуждается в доочистке воды, собрали заявки с муниципалитетов, и в 2021 году заложили на эти цели в региональном бюджете 108,5 миллиона рублей.- До конца года эти системы планируют закупить и смонтировать, - уверяют в администрации области. Системы установят в 155 населенных пунктах 32 муниципальных образований.Что из себя представляют эти системы? Как уточняют в региональном комитете ЖКХ, она состоит из блока-контейнера, внутри которого находятся фильтр осветления, станция дозирования ингибитора, обратный осмос для деминерализации солоноватой воды, картриджный фильтр тонкой угольной и механической очистки. Производительность ее – три кубометра в сетки.- Для обеззараживания используется ультрафиолетовая лампа, что гарантирует отсутствие патогенной микробиологии, - добавляют в комитете.Надо сказать, что кроме поселка Красный пахарь, который уже прославился своими алыми реками, по 10 систем доочистки воды установят в Быковском, Николаевском, Ленинском, Старополтавском и Палласовском районах, и 8 станций – в Среднеахтубинском районе.Отметим, что в прошлом году благодаря дотациям из бюджета проблемы с питьевой водой уже решены в селах Левчуновка, Валуевка, Харьковка, поселках Степной, Комсомольский и Привольный, в которых проживает более 6 тысяч людей.