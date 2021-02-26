Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть 26 февраля прибыл с рабочей поездкой в Волгоградскую область. Первым делом вместе с губернатором Андреем Бочаровым они отправились разбираться с проблемами обманутых дольщиков в ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда. Там пока достроили 7 из 13 проблемных многоквартирных домов.Представители обманутых дольщиков обратились к Андрею Кикотю с просьбой взять под контроль уголовное дело об исчезновении миллиарда рублей со счетов компании «Орион».- Уголовное дело находится в следственном департаменте города Москвы. До сих пор суда нет, - говорит представитель инициативной группы Александр Назаров.- Я сделаю запрос в следственный департамент, - пообещал дольщикам заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть.КТО ДЕНЬГИ ВЕРНЕТ?А губернатор попросил прокурора все же разобраться, куда горе-застройщики увели деньги жителей. Ведь на эти средства можно было бы много чего сделать, если их вернуть в бюджет.- Нам бы хотелось, понятно, наказания тех людей, которые вывели деньги, обманули людей. Это справедливо. Но мы достаточно большое количество финансовых средств и земельных ресурсов со стороны государства направляем на поддержку оказавшихся в сложной ситуации в связи с их участием в долевом строительстве. Эти средства были выведены, эти средства куда-то ушли. Нам бы хотелось не только наказания виновных, но и возвращения хотя бы части материальных ценностей. Мы бы их направляли на благоустройство, на создание социальной инфраструктуры, на решение задач тех домов, откуда эти средства были украдены, - заявил Андрей Бочаров. – Это было бы справедливо.Однако, по словам заместителя генпрокурора, в рамках уголовного дела возможна компенсация ущерба только самим потерпевшим.ЖК «ПАРК ЕВРОПЕЙСКИЙ» ДОСТРОЯТ ЗА ДВА ГОДААндрей Бочаров и Андрей Кикоть провели совещание с застройщиками, которые взялись за достройку проблемных домов регионе. Руководители компаний рассказали, как идут дела в ЖК «Эдем», ЖК «Шоколад». Особое внимание уделили самому проблемному ЖК «Парк Европейский».- Людям здесь обещали и дороги, и социальные объекты, на самом деле, их даже в проекте не было. Поэтому здесь мы взаимодействуем с муниципалитетом, - рассказывает прокурору Андрей Бочаров, показывая на Виталия Лихачева. С дорогами вокруг этого объекта, подключениями к коммуникациям разбираться придется и городу.- Эти дома должны стать центрами развития. Нужно построить инфраструктуру, социальные объекты, и много-много всего, - объясняет Бочаров.Дома в ЖК «Парк Европейский» должны достроить в ближайшие два года.- Это сложный объект, еще не все вопросы здесь решены. Мы знаем, что они будут решены все, но я уже говорил людям, что потребуется время, терпение, выдержка, ресурсы. Но мы все дома достроим. Мы ставим задачу за 2021 и 2022 год максимально возможно решить проблему участников долевого строительства, - отмечает губернатор.- Ну, у вас не так много и осталось, - говорит Андрей Кикоть.- Да, было 10 тысяч человек, осталось 2140, - отчитывается Бочаров. - В 2023 году этих проблем на территории нашей области не должно быть.