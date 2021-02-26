На днях главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России обнаружили первых в мире людей, которые переболели птичьим гриппом. Произошло заражение на птицефабрике. И, как сегодня выяснилось, расположено это предприятие всего в 140 километрах от Волгограда – в Ахтубинском районе Астраханской области. И владельцем данной птицефабрики является волгоградец – Александр Топилин (которому также принадлежат КХП «Заволжье» и СХП «Лозное»).Вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Владимирская» в селе Покровка была зафиксирована еще в декабре 2020 года. Там начали массово умирать куры. Специалисты астраханской ветлаборатории отобрали пробы для лабораторных исследований, их результаты и подтвердили наличие генома вируса гриппа А птиц подтип Н5N1. Предприятие тут же закрыли на карантин. Все поголовье кур, а также готовую продукцию (замороженное мясо и яйца) уничтожили. Но тут начали болеть сотрудники.«У семи сотрудников птицефабрики наблюдалось лёгкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью сейчас ничего не угрожает», - отчитались в администрации Астраханской области.Правда, поначалу информацию о том, что у сотрудников птицефабрики был птичий грипп, отрицали. Впрочем, не удивительно, ведь до этого момента он никогда не передавался от птицы к человеку. Этот случай стал первым в мире. Вирус мутировал. Но эксперты уверяют, что опасаться его массового распространения не стоит, мол, для этого нет пока никаких предпосылок.При этом, надо сказать, что вспышки птичьего гриппа на юге России, в том числе и в Волгоградской области, бывают нередко. Так, по данным астраханской ветслужбы на 26 февраля, в режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 10 очагов: по 1 – в Костромской и Астраханской областях, Республике Северная Осетия – Алания и Краснодарском крае, 2 – в Ростовской области, 4 – в Ставропольском крае. Говорят, к нам их заносят перелетные птицы.На данный момент на птицефабрике «Владимирская» еще действует карантин. По состоянию на 24 февраля уже проведены все дезинфекционные мероприятия. В апреле она планирует возобновить свою работу.