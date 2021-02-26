Под Волгоградом столкнулись два ВАЗа и автобус: погиб водитель

Машины столкнулись на трассе под Волгоградом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась утром пятницы 26 февраля 2021 под Волгоградом. В 7.25 на астраханской трассе Р-22 «Каспий» в Светлоярском районе столкнулись две легковушки и автобус. В ДТП погиб 32-летний водитель «Лада Самара».

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «Лада Самара» ехал в сторону Волгограда. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречку. Сначала легковушка врезалась в автобус «ЛИАЗ», который, к счастью, ехал без пассажиров. Затем «Лада» отлетела в попутный «ВАЗ-21102» под управлением 38-летнего астраханца.

Автобус получил незначительные повреждения. А вот обе отечественные легковушки разбиты в хлам.

Автобус в момент ДТП ехал без пассажиров. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Бригада скорой помощи забрала с места ДТП водителя «Лада Самара». Но травмы оказались слишком сильными, медики оказались бессильны. Через несколько часов 32-летний мужчина скончался в больнице.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России по региону.