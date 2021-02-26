Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 февраля: снова 7 смертей за сутки

Смертность от ковида меньше не становится. Фото: Олег ЗОЛОТО

После небольшого отката и значительного прироста заболевших коронавирусом в Волгоградской области, число заразившихся на сегодня вновь меньше двухсот. За последние сутки у 191 волгоградца подтвердили тестами диагноз «коронавирусная инфекция». С такими показателями Волгоград оказался на 12-м месте в России, в других регионах новых случаев куда меньше. Всего же с начала пандемии COVID-19 заболели ковидом чуть более 49 тысяч волгогрдцев. Зато умерших непосредственно от коронавируса снова сразу 7 за сутки. Всего коварный ковид унес жизни уже 760 жителей области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 февраля 2021 года.

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По данным оперштаба, в ковидных госпиталях Волгограда и области на сегодня находятся 2520 пациентов, из них 2494 взрослых и 26 детей. Тест показал коронавирус всего у 1383 из них, зато пневмония почти у каждого. Тем временем, число ковидных коек в регионе сократили почти в два раза. На сегодняшний день в инфекционных стационарах 4180 мест для больных с COVID-19.

Сразу о двух ЧП в волгоградских больницах стало известно за последние сутки. В Тракторозаводском районе погиб пациент, закуривший в постели. А в ковидном госпитале на базе больницы №7 пожар в палате устроил агрессивный пациент.

Выздоровевших после ковида на сегодня чуть меньше, чем новых заболевших – 189 человек. Всего же победить коронавирус удалось уже 46,8 тысячи волгоградцев.

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области на сегодня остается напряженной, поэтому смягчать и снимать карантинные ограничения в регионе не будут как минимум до 8 марта.