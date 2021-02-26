Матч пройдет при пустых трибунах. Фото: ФК "Тамбов".

Российский футбол возвращается после двухмесячной зимней паузы. Клубы уже провели матчи Кубка страны. Теперь же возобновляется Российская премьер-лига. В первом матче 20-го тура между собой встретятся борцы за выживание: «Тамбов» в Саранске примет волгоградский «Ротор». Дуэль пройдет при пустых трибунах на «Мордовия Арене». Команды в турнирной таблице разделяет всего 1 очко. Поэтому победа нужна каждому коллективу как воздух. «КП» рассказывает о главных моментах матча дуэли Тамбов – Ротор 26 февраля 2021.

Статистика личных встреч Тамбова и Ротора насчитывает 5 официальных игр. Подавляющее преимущество на стороне горожан. Они выиграли в четырех дуэлях, в то время, как у сине-голубых только 1 победа. Разница забитых мячей 7-3 также в пользу хозяев предстоящего поединка. В первом круге в 11-м туре на «Волгоград Арене» подопечные Сергея Первушина оказались сильнее со счетом 2:0. Добавим, что соперники также однажды встретились в рамках Кубка ФНЛ. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были тамбовчане – 4:3.

Прогнозы букмекеров в матче Тамбов – Ротор 26 февраля 2021 не сомневаются в победе сине-голубых. Коэффициент на успех волгоградцев 1,35. А в «Тамбов» букмекеры не верят. Даже на ничью они дают высокие котировки в 5,2. А выигрыш хозяев и вовсе оценивается в 8,5. Прогноз «КП» на матч Тамбов - Ротор: минимальная победа волгоградцев.

Стартовые составы на игру Тамбов - Ротор будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Тамбов - Ротор начнется 26 февраля 2021 в 19:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Тамбов - Ротор можно посмотреть 26 февраля 2021, начиная с 18:55 по московскому времени на телеканалах «Матч» и «Матч.Премьер». В 19:00 начнется прямая телетрансляция матча Тамбов - Ротор.