Из характеристик, которые уже хорошо знакомы российским автолюбителям по кроссоверу второго поколения, отметим не изменившуюся модульную платформу MQB[1], габариты автомобиля 4486 x 1836 x 1673 мм и массу в 1696 кг. Авто сохранило компактность, необходимую для езды по городу, хорошую устойчивость за счет солидной колесной базы и высокую проходимость при дорожном просвете в 200 мм.Неизменным остался также пакет зимних опций, адаптирующих автомобиль к сложным климатическим условиям России. Даже в базовой комплектации кроссовера сохранился подогрев сидений и руля в салоне, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и зеркал заднего обозрения.Что нового?А теперь поговорим о том, что появилось в новом VW Tiguan.Внешний видСолидность — характерное свойство кроссоверов Volkswagen, новый Tiguan также стремится к солидности и безупречной сдержанности стиля. Дизайн кузова обновлен существенно:- установлены новые светодиодные фары IQ.Light[5] и задние LED[6]-фонари;- добавлены бампера обновленной формы, более агрессивный обвес, хромированные воздухозаборники;- увеличена в размерах радиаторная решетка;- на задней двери под логотипом Volkswagen появилась крупная надпись Tiguan;- увеличено число вариантов окраски кузова;Спортивная версия Tiguan R-line получила более обтекаемый силуэт, усиленный обвес и задний спойлер. Все хромированные элементы окрашены в черный цвет (пакет Black Style[7]).Функционал электронных помощников водителя в новом Tiguan был расширен не слишком значительно, зато полезно. Уже в базовых комплектациях появились:- система Travel Assist[8] - автомобиль может самостоятельно разгоняться и тормозить, а также менять полосу движения.- интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light[5] с функцией подсветки поворотов и маневров;- ассистент IQ.Drive[9], включающий удержание авто на дороге Lane Assist[10] + мониторинг слепых зон Side Assist[11] + круговой обзор Area View[12] + парктроник;- комплект «зимних опций» (подогрев руля, сидений, стекол, зеркал, генератора и форсунок стеклоомывателя);- 3-зонный климат контроль Air Care Climatronic[13] с дополнительной фильтрацией воздуха от аллергенов и пыли;- электропривод двери багажника;- датчики света и дождя.Дизайн салона доработан и усовершенствован, но по-прежнему остается по-немецки консервативным, лаконичным, эргономичным и максимально функциональным. Из обновлений следует отметить:- амбиентную интерьерную подсветку с богатым выбором цветовой гаммы как на флагманских моделях бренда;- тканевую, комбинированную велюровую с замшей и кожаную обивку салона;- полноцветная цифровая приборная панель, настраивающаяся под требования водителя;- трехспицевой кожаный руль с сенсорными кнопками управления;- обновленную переднюю консоль с экраном и кнопочным управлением панелью климат-контроля;- новая медиасистема MIB3[14] с сенсорным управлением и дисплеем 6.5-9.2 дюйма, поддержкой eSIM[15] и интерфейсов Android Auto[16] и Apple CarPlay[17], голосовым управлением;- встроенная навигационная система с поддержкой GPS[18].Как и электронные опции, комплектация салона может быть обновлена за счет докупаемого дополнительного оборудования, которое недоступно в базовых комплектациях.Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.Реклама.[1] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.[2] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.[3] DSG - (англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.[4] 2.0TDI- (англ.) двухлитровый 16-клапанный турбодизель с насос-форсунками, транслитерация ТиДиАй.[5] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.[6] LED - (англ. light-emitting diode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.[7] Black Style - (англ.) это ряд аэродинамических элементов и других кузовных деталей, меняющих стандартный облик машины, транслитерация Блэк Стайл.[8] Travel Assist - (англ.) система удержания авто в полосе, транслитерация Трэвэл Ассист.[9] IQ.Drive - (англ.) система интеллектуальной электронной помощи, транслитерация АйКью Драйв.[10] Lane Assist - (англ.) система предупреждения о сходе с полосы, транслитерация Лайн Ассист.[11] Side Assist - (англ.) ассистент перестроения, транслитерация Сайд Ассист.[12] Area View- (англ.) обзор зоны вокруг автомобиля, транслитерация Ареа Вэйв.[13] Air Care Climatronic - (англ.) 3-зонный климат контроль, транслитерация Эйр Кайр Климатроник.[14] MIB3 - (англ.) медиасистема, транслитерация ЭмАйБи.[15] eSIM - (англ.) встроенная SIM-карта или встроенная универсальная интегральная схема, транслитерация Есим.[16] Android Auto- (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.[17] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.[18] GPS - (англ.) спутниковая система навигации, транслитерация Джи Пи Эс.