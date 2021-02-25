«Азбука интернета»: новый обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях

Фото: ПАО"Ростелеком"

Работа с приложениями». Новый курс состоит из комплекта дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить свои знания, грамотному использованию возможностей мобильных устройств.

В процессе изучения нового курса слушатели познакомятся с популярными мобильными приложениями и основными принципами работы в них со смартфона или планшета, поймут, чем это отличается от работы на сайтах с компьютера. В материалах нового модуля существенное внимание уделено правилам безопасности при выборе, скачивании и использовании приложений. Отдельная глава посвящена финансовым расчетам через приложения: оплате услуг ЖКХ, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров и услуг, в том числе оплате за пользование самими приложениями.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале «Азбука интернета». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По данным Института информатизации образования Российской академии образования, все материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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