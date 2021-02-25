На Гремячинском ГОКе озаботились правильной утилизацией батареек

Фото: Ирина Симонова

В своей деятельности по строительству нового предприятия «ЕвроХим» следует трем важнейшим приоритетам - производственная безопасность, охрана труда и экология. За значительные успехи в реализации своей экологической политики минерально-химическая компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко не раз была удостоена наград, в том числе от Минприроды России.

Фото: Ирина Симонова

Очередной пример экологической ответственности показали сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». В административно-бытовых корпусах и в пожарном депо ГОКа они установили контейнеры для сбора старых батареек и аккумуляторов. Теперь работники предприятия могут собрать ненужные батарейки и выбросить их урну. А специалисты отдела охраны окружающей среды предприятия организовали передачу собранных технологических отходов для дальнейшей утилизации в специализированное учреждение. Весь процесс происходит с соблюдением норм и правил безопасности.

Напомним, что компания «ЕвроХим» вкладывает значительные средства в поддержание экологического баланса в регионах присутствия своих предприятий и делает все от нее зависящее, чтобы улучшать экологическую обстановку.