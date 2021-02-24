Для компании «ДИАЛАЙН» всегда главной ценностью являлось здоровье наших пациентов, а здоровье и благополучие маленьких пациентов всегда являлось для нас первостепенной задачей, к которой мы относимся с высокой степенью ответственности и максимальной отдачей.Мы прислушались к рекомендациям и пожеланиям родителей и для Вашего удобства и комфорта открыли новую специализированную многопрофильную детскую клинику по адресу бульвар 30 – ти-летия Победы 72, где собрали лучших детских специалистов по таким направлениям как педиатрия, кардиология, эндокринология, хирургия и другие, а так же возможность пройти лабораторные анализы, провести вакцинацию, выполнить инструментальную диагностику (ЭКГ, ХОЛТЕР-мониторирование, СМАД и другие).Удобством и преимуществом наблюдения в специализированной детской многопрофильной клинике является то, что Вы можете пройти необходимых узкопрофильных детских специалистов в одном месте, в кратчайшие сроки, это важно при оформлении ребенка в детский сад, дошкольные и школьные учреждения.Педиатры наблюдают малышей с 0 лет, всегда находят индивидуальный подход к каждому ребенку, в рамках программы «Личный педиатр», которая является абсолютно бесплатной для малышей и их родителей Ваш врач берет под личный контроль все обследование по возрасту: планирует проведение прививок согласно национальному календарю прививок, маршрутизирует по узким специалистам в обозначенные сроки, подбирает необходимые программы обследования при выявлении патологии.Так же при невозможности посещения клиники наши врачи выезжают для осмотра ребенка и назначения лечения на дом. По уходу за ребенком в период болезни открываются листы нетрудоспособности и выдаются справки в дошкольные и школьные учреждения.Мы всегда идем в ногу со временем и предлагаем своим пациентам уже известную многим услугу онлайн-приема. Часто наши пациенты приезжают на прием из далека и испытывают трудности с повторным посещением врача для оценки анализов, инструментальных обследований, получения ответов на интересующие вопросы, да и нынешние реалии нашей жизни диктуют свои условия, в которых мы не всегда хотим выходить лишний раз из дома. Как раз для таких случаев предусмотрен онлайн-прием наших специалистов, на который Вы всегда можете записаться в личном кабинете в удобный для Вас день и время. Это экономит Ваше время и несомненно дает дополнительный комфорт.Так же широкая география клиник «ДИАЛАЙН» в городе Волгоград, Волжский, Михайловка, где принимают врачи-педиатры, позволяет Вам и Вашим деткам максимально удобно получить педиатрическую помощь в шаговой доступности.Для самых храбрых маленьких и отважных пациентов после сдачи анализов и после посещения врача мы выдаем «Медаль за храбрость» которой они очень гордятся, а также вкусную аскорбинку для заряда витамином С. Ну а школьников ждет полезный подарок «Расписание уроков» с любимым енотиком «Диаленком».Ведущими детскими специалистами сети клиник «ДИАЛАЙН» была разработана годовая программа наблюдения за здоровьем детей и подростков «Детский полис здоровья», которая вместила в себя все только самое необходимое: три направления ЛОР, ГАСТРО и НЕВРОЛОГ, а это значит индивидуальная программа для каждого ребенка.Наблюдение у одного педиатра на протяжении года, возможность сдачи анализов, выполнения УЗИ и посещения узкого специалиста необходимого именно Вашему ребенку. Контроль за здоровьем ребенка весь год при покупке полиса всего за 4.000 рублей (т.е. наблюдение в частной клинике у личного педиатра всего за 333 р. в месяц) позволяет существенно сэкономить семейный бюджет или сделать действительно полезный подарок своим родным и близким!Врач-терапевт сети многопрофильных клиник \\"ДИАЛАЙН\\" Карасёва Наталья ВикторовнаРеклама.