Тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане, отчислили из института

В волгоградском институте управления посчитали, что обучение такого студента в их вузе неприемлемо. Фото РАНХиГС

В волгоградском институте управления (филиал РАНХиГС) посчитали, что выходка их студента Кирилла Ежова, непростительна и сегодня, 25 февраля, его отчислили. Такое решение приняло руководство вуза после заседания дисциплинарной комиссии, на которой осудили поведение студента. Тиктокер, отметим, учился на 4 курсе в этом институте.

Напомним, 20-летний волгоградец так мечтал стать популярным и набрать тысячи подписчиков в ТикТок, что решил устроить танцы на Мамаевом кургане – у самого подножья «Родины-матери». Причем пляски он устроил в полуголом виде – с обнаженным торсом. Записал видео и выложил в сеть.

Такой необдуманный «перфоманс» принес ему «славу», только не такую, о которой он мечтал. Вместо общения с подписчиками, у него теперь разговоры с полицией. На него завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». А теперь еще и учебы лишился.

- В Институте с глубоким уважением относятся к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, к истории страны. Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может, – прокомментировал ситуацию директор Волгоградского института управления Андрей Осипов. – Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо.