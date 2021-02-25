В Волгограде вместо закрывшихся кафе открывают пекарни и пиццерии

Те заведения, которые успели перейти на работу в режиме доставки, в пандемию даже ускорили темпы роста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сфера общепита попала в число самых пострадавших в период пандемии. 2020-й год пережили далеко не все бары и рестораны. В Волгограде закрылись многие, даже ранее очень популярные заведения. Но при этом Волгоград стал лидером в России по динамике открытия новых точек общепита (по итогам прошлого года). Такой вывод сделали эксперты компании 2ГИС, которые провели исследование – «Как изменился общепит в мегаполисах России».

На самом деле специалисты не отрицают: во всех крупнейших городах страны замедлился рост числа заведений общественного питания. В 2020-м их количество увеличилось всего на 8,9%, хотя годом ранее рынок вырос почти на треть. Но те, кто успел перестроиться на работу в формате доставки, наоборот, даже стали развиваться опережающими темпами. Так, по данным аналитиков, в целом по крупнейшим городам России число заведений, готовых доставлять заказы покупателям выросло на 123%. В основном речь идет о суши-барах и пиццериях. Но в Волгограде «активную динамику роста» обеспечили пекарни.

- Число пекарней в Волгограде в 2020 году увеличилось на 42,5% и достигло 208 точек. Число пиццерий выросло на 24%, кулинарий – на 19,8%, - подсчитали аналитики портала.

А вот столовых в городе стало меньше (-0,89%). Не выдержали локдаун и рестораны: их количество сократилось на 2,88%.

- Но максимальное падение - на 3,53% - пришлось на точки с кофе и безалкогольными напитками навынос, - говорят эксперты 2ГИС.

В целом прирост числа заведений общепита в Волгограде в 2020-м составил 25,39%. И по данным портала на январь 2021 года их численность составляет 1946. Для сравнения, в Москве прирост составил 13,47%, в Воронеже – 6,18%, в Питере – 5,47%, а в соседнем Ростове-на-Дону всего 1,49% (и это худший результат среди мегаполисов России).