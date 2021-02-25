Рок-фестиваль «Чернозём» переезжает из Тамбова в Воронеж

"Чернозем" переезжает на новую площадку. Фото: Алена Свиридова

Рок-фестиваль «Чернозём» - 2021 все же состоится. Однако у «самого душевного события года» появится новый дом. «Чернозём» переезжает из Тамбова в Воронеж. Фестиваль пройдет с 13 по 15 августа 2021 года на летней фестивальной площадке в Чернозём-парке рядом с ТРК Сити-парк «Град».

Один из плюсов новой площадки рок-фестиваля «Чернозём» в пригороде Воронежа в том, что сюда удобно добираться. Город совсем рядом, всего километр до аэропорта, четыре километра - до трассы М4 «Дон», недалеко и от Волгограда.

Несмотря на все коронавирусные сложности минувшего года, организаторам удалось сохранить большую часть лайн-апа, но будут и новые сюрпризы.

13 августа 2021 на главной сцене рок-фестиваля «Чернозём» выступят Нуки, Горшенев и Сергей Бобунец, а хедлайнерами первого дня станут Кипелов и Алиса.

Вторую волну рока 14 августа поднимут Бригадный подряд, Эпидемия, Ундервуд и СерьГа. Хедлайнеры второго дня: ДДТ и Вячеслав Бутусов.

И 15 августа на «Чернозёме» в день памяти Виктора Цоя под открытым небом в сопровождении оркестра прозвучат его песни. Все гитарные партии проекта «Симфонического КИНО» исполнит «носитель языка» Юрий Каспарян. А в финале дня гостей фестиваля ждет грандиозное шоу от Би-2. И это далеко не все приятные моменты.

Все билеты, ранее купленные на «Чернозём-2020», будут действительны в 2021 году. Однако бумажные билеты нужно обменять на электронные. Инструкция, как это сделать и как сдать билеты, есть на официальном сайте и в социальных сетях.