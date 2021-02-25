Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 февраля: умерли еще 6 пациентов

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 202 человека, 6 пациентов умерли Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области коронавирус остановился на одном уровне как по заболеваемости, так и по смертности. Ежедневно фиксируются почти одни и те же цифры. 25 февраля в регионе COVID-19 подхватили 202 жителя – всего на 2 меньше, чем было накануне. При этом сегодня Волгоградская область подобралась к десятке по суточному приросту пациентов. В четверг регион 11-й в России по количеству новых случаев ковида. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в Волгоградской области вирусом заразились 48 813 жителей. Каждый день продолжает увеличиваться и число смертей от COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 февраля 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

Смертность от коронавируса в регионе меньше не становится. Хотя в среду было 3 жертвы вируса. Но 25 февраля подтвердились вдвое больше летальных исходов - 6. В Волгоградской области официально ковид убил за все время 753 человека.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным сайта стопкоронавирус.рф

За последние сутки завершили лечение от коронавируса почти столько же человек, сколько заболели. 25 февраля сообщили о 201 выписавшемся из ковидных стационаров и после амбулаторного лечения. Всего с марта прошлого года выздоровели 46 672 волгоградца.

На утро 25 февраля в ковидных стационарах региона находятся 2 638 человек - 2 607 взрослых и 31 ребенок. Среди них коронавирус подтвердился у 1 388 пациентов.