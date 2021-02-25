Олег Савченко: «Мы создаем конкурентную среду промышленного производства РФ с другими странами»

Главная задача нацпроекта - оптимизация производства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область стала активным участником национального проекта «Производительность труда». Главная его задача - оптимизация производства, улучшение качества готовой продукции и снижение общих затрат на ее изготовление. Получить шанс на новую жизнь могут предприятия и организации разных сфер. Помогают в этом федеральные эксперты.

- Предприятие имеет возможность выйти на прирост производительности труда на 30% за три года. Мы делаем диагностику текущего состояния потока, выявляем узкие места и ищем те потери, которые сдерживают выпуск продукции соответствующего качества в нужный срок, - как работает программа, поясняет руководитель проектов Федерального центра компетенций Павел Фомин.

Получив рекомендации, на результат начинает работать собственная команда предприятия. Эффект есть.

- Мы получили улучшения по трем параметрам. Первое – время протекания процесса. Второе – работа с незавершенным производством. И третье – увеличение выработки на человека, - рассказывает Андрей Зубарев, директор компании по производству гофрокартона и упаковки, которая стала участником нацпроекта в 2020 году.

Олег Савченко. Фото: Ирина СИМОНОВА

По мнению известного российского промышленника Олега Савченко, выявлять факторы, которые влияют на итоговую производительность и даже самочувствие коллектива, просто необходимо.

- Сегодня государство помогает предприятиям увеличить производительность труда за счет консультаций, внедрения новых технологий, кооперации. Это даст дополнительный доход, оборот. Соответственно, это даст дополнительные поступления в бюджет, прежде всего, нашей области. Взаимный интерес и взаимная помощь принесут положительный, нужный эффект. Мы создаем конкурентную среду в целом промышленного производства РФ с другими странами, другими крупными компаниями. Сегодня эта проблема выходит за рамки Волгограда, за рамки РФ. Мы должны конкурировать в мире, - считает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

Помимо роста региональных экономик и валового внутреннего продукта страны, нацпроект обеспечит уверенность в завтрашнем дне для сотрудников предприятий.