В Волгограде сотрудники угрозыска вымогали 1 миллион рублей у наркоторговца

На оперов уже завели уголовное дело и взяли их под стражу. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Волгограде на вымогательстве и взяточничестве попались два сотрудника уголовного розыска райотдела полиции. Эти «опера» решили заработать на наркоманах: сначала «подбили» их к покупке «зелья», а потом стали шантажировать и требовать денег, обещая закрыть глаза на их наркобизнес.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, 17 февраля эти опера пришли к знакомым наркоманам и предложили им сделку: те покупают очередную порцию наркотика, а они «берут» поставщика. Уже на следующий день полицейские задержали наркоторговца. Но, привлекать его к уголовной ответственности не стали, за свое «попустительство» потребовали 1 миллион рублей.

- Получив сразу 370 тысяч рублей, они договорились с наркоторговцем о месте и дате получения «второго транша». Но об этой встрече стало известно сотрудникам службы собственной безопасности регионального Главка МВД. Вторую часть денег они получали уже под контролем, - уточняют в региональном СУ СК.

Следователи уже завели на них уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

- Этих полицейских уже задержали. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - отмечают в областном следственном управлении.

А в региональном Главке добавляют, что данные сотрудники уже уволены из органов внутренних дел.

- Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители данных сотрудников полиции, - отмечают в ГУ МВД по Волгоградской области.