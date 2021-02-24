Несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса, которая сейчас идет по всей стране, в Волгоградской области темпы распространения заболевания пока не снижаются. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 204 волгоградцев. И по темпам распространения ковида наш регион остается в числе «опасных»: сегодня, 24 февраля, мы занимаем 12-ю строчку из 85-ти субъектов РФ. Еще на прошлой неделе область была на 14-м месте. Хотя смертность в официальной статистике идет на спад: за сутки в летальный список попали всего трое волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 февраля 2021 года.В целом по России ситуация с коронавирусом стабилизируется. За последние сутки зарегистрировано 11 749 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 200 902 человека. В Волгоградской области с начала пандемии заболели COVID-19 48 тысяч 611 жителей. И это не предел. Судя, по прогнозам ВОЗ, пандемия завершится в мире не ранее начала следующего года.Число смертей в Волгоградской области уже приближается к 750-ти. Так, на сегодняшний день, 24 февраля, в летальном списке уже 747 человек. Плюс три за минувшие сутки.Зато сохраняется положительная динамика по увеличению числу выписанных после выздоровления ковидных пациентов. Так за сутки в Волгоградской области выписали 192 человека. А по данным всероссийского оперштаба, сейчас более 10% заболевших переносят COVID-19 в бессимптомной форме.