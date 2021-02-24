Спустя сутки после того, как в соцсетях появился видеоролик с плясками полуголого тиктокера на братской могиле Мамаева кургана, волгоградская полиция задержала танцора. Снял видеоролик 20-летний Кирилл Ежов из Городищенского района, студент Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, экс-кандидат в депутаты. Он же «нескучный банкир» и «мальчик в костюме Адама» - так позиционировал себя блогер в соцсетях.- Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал, пояснили корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД.На допросе парень признался, что ему очень уж хотелось популярности. После свалившейся на него «славы» и волны возмущения Кирилл Ежов раскаивается, извиняется и надеется на прощение.- Дорогие волгоградцы, все вы знаете, что по сети гуляет мой ролик - ужасный ролик, где я танцую на Мамаевом кургане. Да, это был действительно я, я действительно совершил плохой поступок, - извиняется блогер в новом видео на своем канале. - Я очень уважаю, я отдаю честь нашим ветеранам, погибшим солдатам. Я действительно ценю, оберегаю и храню нашу Родину. Я приношу перед всеми вами глубочайшие извинения за такой ужасный, оскверненный поступок. Я обещаю, что мною такой поступок больше не повторится.Студент пояснил, что ролик он удалил из всех соцсетей и даже пообещал, что его больше никто не увидит.Тем временем волгоградская полиция сообщила, что за эти танцы на тиктокера завели уголовное дело. Студенту по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» грозит штраф либо исправительные работы, максимум - арест на три месяца.