Новые люди выяснили, почему в Волгограде так много платят за «коммуналку»

Фото: Ирина Симонова

Тихая снежная зима в Волгограде большая редкость. Обычно перепады зимних температур вызывают у горожан грустную улыбку: то «плюс» и слякоть, то мороз, а то просто пронизывающий ледяной ветер. Вот и сегодня на улице всего -1, но при ветре с порывами до 30 км/ч ощущается как все -10.

Погода не располагает к прогулкам, зато навевает февральской хандры. Но внимание жителей Ворошиловского района привлекает компания молодых людей в бирюзовых шарфах, которые бодро и заинтересованно осматривают жилые дома, исследуют их какими-то приборами, что-то внимательно изучают и записывают. Интересуемся, что происходит? Оказывается, эти холодостойкие ребята - активисты местного отделения партии «Новые люди», в руках у них тепловизоры, и они измеряют температуру, проверяя энергоэффективность зданий в городе.

Фото: Ирина Симонова

- Вот смотрите, прибор показывает, что это здание отапливает улицу, - говорит руководитель штаба партии «Новые люди» в Волгограде Михаил Васильев. В его руках тепловизор, используемый для измерения температуры, поиска утечек тепла в стенах, проводке, «тёплых полах» и др. Действительно, экран демонстрирует потерю тепла.

Сквозь щели и дыры

Дом номер 2Б по ул. Милиционера Буханцева - стандартная панелька, коих в Волгограде немало: 1981 года постройки, 9 этажей, 3 подъезда, 108 квартир. Стены дома в местах соединения бетонных плит промазаны герметиком и покрыты краской. Но, несмотря на кажущееся утепление, именно эти швы, а также окна, подъездные двери, подвальные помещения - самые открытые места для потери тепла. Наводим тепловизор, и экран загорается красным и желтым цветом. Цифры на экране информируют об уровне энергопотерь: 4 градуса, 6 градусов, 8...

Все эти энергоутечки ложатся тяжким бременем на карман потребителей. Жильцы не чувствуют похолодания в своих квартирах, но лишь потому, что котельные начинают топить сильнее. А вот сквозь стены домов, подвалы и щели между плитами, тепло продолжает утекать на улицу.

Собственно, этим отчасти и объясняется постоянный рост цен на услуги ЖКХ, повышение тарифов на теплоэнергию, баснословные платёжки в почтовых ящиках волгоградцев, от которых хочется плакать и отапливать квартиру дровами.

Выходящая из подъезда пенсионерка заинтересовалась происходящим, а узнав, что к чему, сильно возмутилась:

- Платежи за коммунальные услуги растут каждый год, а вот пенсии такими темпами не увеличиваются. Где брать денег на оплату всех этих услуг, тем более, если мы греем не только дом, но и улицу? - вздыхает пенсионерка.

К кому претензий нет?

Для сравнения ребята проверяют другие дома. Вот, например, ул. Новоузенская, 2Б – 14-этажный жилой дом, построенный в 1988 году. Материал несущих стен – те же «панельки», но снаружи дом полностью облицован кирпичной кладкой. Тепловизор показывает, что тепло сохраняется в доме, не просачиваясь даже сквозь швы между плитами.

Всего активисты проверили около 100 разных зданий в Волгограде и Волжском. Под прицелы их тепловизоров попали жилые дома разных лет постройки: панельные, блочные, кирпичные «хрущевки», «брежневки», прошедшие капитальный ремонт и без него, а также школы, поликлиники и административные здания.

Результаты исследований показали, что больше всего подвержены утечке тепла именно «панельки», спортзалы в большинстве школ, где на месте окон установлены стеклоблоки, а также старые здания с высокими потолками, большими окнами и просторными внутренними помещениями: если в них недостаточно радиаторов отопления, то все работающие в них люди ощущают на себе энергопотери и острую нехватку тепла. Кстати, к современными жилым постройками в этом плане претензий нет: новые дома изначально строятся с соблюдением всех норм, и им сразу присваивается высокий класс энергоэффективности.

Выход есть!

Для решения проблемы необходимо принимать меры. В партии «Новые люди» предлагают кардинально изменить политику в сфере ЖКХ.

- Мы разработали комплексную программу повышения энергоэффективности жилых зданий, которая позволит снизить потребление коммунальных ресурсов и сэкономить на платежах за ЖКУ до 20-25%, - рассказал «КП»-Волгоград» председатель комитета по ЖКХ партии «Новые люди», доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. – В программу входит развитие механизма долгосрочного кредитования капремонта и введение дифференцированного налога на имущество в зависимости от класса его энергоэффективности. Первый позволит проводить капремонт здесь и сейчас: для этого средства, которые жители и так перечисляют на капремонт ежемесячно, должны поступать на специальный счет в банке и употребляться тогда, к