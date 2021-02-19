АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), по продаже права на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №2 (РАД-240800) с 26.02.2021 с 11.00 (мск) на 30.03.2021 на 11.00 (мск):

Лот 2: Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 644,7 кв.м., расположенные на 9 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 105 731 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 52 866 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 105 731 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 286 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 573 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 30 марта 2021 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 29.03.2021 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26.03.2021.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 29.03.2021.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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