Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» в двадцатилетний юбилей компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко проведут в Котельниковском районе 20 благотворительных акций.Так, сотрудник «ЕвроХим-ВолгаКалия» Юрий Ребриков на протяжении многих лет на добровольных началах курирует работу секции бокса. Тренер молодых боксеров работает на комбинате уже более десяти лет, известен в Котельниковском районе как один из лучших спортивных наставников детей и подростков. Его профессиональные достижения и значительный вклад в развитие спорта Котельниковского района были отмечены наградой «Хрустальная гранула». Премия учреждена «ЕвроХимом» как награда за достижения лучших сотрудников многотысячного коллектива транснациональной компании.И теперь, благодаря волонтерам «ЕвроХим-ВолгаКалия» юные боксеры города Котельниково, получат новую форму, боксерские мешки, шлемы, перчатки, а самое главное – боксерский ринг, что дает им возможность заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях и со всем необходимым инвентарем.«Поддержка детского и юношеского спорта - это забота о нашем будущем. В спортивных залах, на тренировках формируется характер, закаляется воля, вырабатываются лучшие бойцовские качества, которые необходимы не только в спорте, но и в жизни в целом. Мы хотим видеть наше юное поколение, нашу смену здоровой, сильной, целеустремленной и создаем для этого необходимые условия», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области, что ведет за собой и высокую степень социальной ответственности предприятия. Комбинат оказывает всемерную поддержку деятельности волонтерского движения, в которое входят активные и инициативные сотрудники предприятия, активно участвует в социально-экономическом развитии региона - создает новые рабочие места, поддерживает проекты по развитию культуры, спорта и образования, участвует в благотворительных проектах.