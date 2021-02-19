Газ приходит в дома Заволжья

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Скоро эта тема будет снята с повестки дня.

По прямому поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина компания «Газпром» приступила к программе газификации всех населенных пунктов в стране. Волгоградская область не стала исключением и также вошла в эту программу.

В течение ближайшей пятилетки в регионе будут газифицированы 57 населенных пунктов. 14 из них находятся в Заволжье – избирательном округе депутата Ирины Гусевой. Кстати, по инициативе «Единой России» контролировать процесс будет единый региональный оператор по газификации, который сможет на 30% снизить стоимость услуги.

- Мне радостно сообщить, что многие населенные пункты моего избирательного округа будут газифицированы уже в этом 2021 году, - говорит депутат Ирина Гусева. - Это уже не просто намерение, а реальный проект, который начинает работать.

Список населенных пунктов, которые будут газифицированы в 2021-2025 годах на избирательном округе Ирины Гусевой:

- в Ленинском районе межпоселковый газопровод будет проложен от с. Заплавное до п. Восьмое марта, от ГРС «Ленинск» до с. Покровка, а также к с. Каршевитое.

- в Среднеахтубинском районе: от пос. Лебяжъя Поляна до пос. Рыбоводный, пос. Приканальный с отводом к х. Старенький, от с. Песчанка до с. Ямы и с. Тумакэ, от х. Клетский до х. Прыщевка и п. Красный, от х. Рахинка до п. Максима Горького-1, от х. Пламенка до х. Щучий, от п. Пламенка до х. Кривуша и х. Репино, от ПГРП до п. Красный Буксир, а также к х. Старенький, от п. Заря до п. Стандартный, от п. Максима Горького-1 до п. Красный Октябрь.

- в Старополтавском районе - от с. Гмелинка до х. Вербный.

Подробности подключения своих домов жители могут узнавать у глав сельских поселений.