В Волгограде сгорела многомиллионная яхта

Вчера в Волге сгорели 72 миллиона рублей Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Дорогостоящая яхта не перенесла зиму в Волгограде. Накануне вечером, 21 февраля, на берегу Волги в поселке Купоросный Советского района огонь вспыхнул на судне «Princess 56», которое было на стоянке. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, сообщение о происшествии на пульт диспетчера поступило около 22 часов. На место возгорания прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали пожар. Однако яхта серьезно пострадала. Правда, ущерб еще предстоит уточнить. Также пока выясняется, что же стало причиной ЧП. В спасательном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет.

Отметим, яхта «Princess 56» имеет длину в 18 метров. В ней может поместиться до 12 пассажиров. Судно, которое относится к классу люкс, может разгонятся до 33 узлов. Такие яхты выпускали на британской верфи «Princess Yachts» с 2013 по 2017 год. Известно, что такое плавательное средство может позволить себе далеко не каждый любитель волн. Даже сейчас б/у яхты стоят в районе 700 тысяч фунтов. По нынешнему курсу это более 72 с половиной миллионов рублей.