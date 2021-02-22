В Волгограде нашли обезглавленного утопленника

Следователи проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде выясняют причины гибели человека в реке Мокрая Мечетка. Тело мужчины обнаружили накануне, 21 февраля, рядом с дачным массивом на улице Кристальной. Страшную находку сделал рыбак. Напуганный волгоградец сразу же позвонил в полицию. Из толщи льда утопленника достали сотрудники МЧС. Оказалось, что у погибшего не было головы и рук. Его личность пока не смогли установить. Следственный отдел по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по Волгоградской области организовал доследственную проверку. По предварительной информации, происшествие не носит криминальный характер.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными. Именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины.

Волгоградцы в социальных сетях активно обсуждают происшествие, которое случилось в реке Мокрая Мечетка. Некоторые утверждают, что погибнуть мужчина мог от бездомных собак, которые набросились на него.

- Вот дальше и кормите бродячих псин.

- Я не догхантер, но ликвидацию бродячих собак как общественно-опасных животных полностью поддерживаю.

- Стая собак не может убить человека?

Другая часть жителей города сомневается, что трагедии способствовали гуляющие бездомные животные.

- Сразу на собак кинулись. Там не слово про собак.

- Собака голову не откусит!

- А ничего, что сомы, щуки, плюс некоторая рыба тоже жрет мясо.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.