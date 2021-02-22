Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 февраля: более двухсот заразившихся и 7 смертей

За последние сутки коронавирус подтвердили 208 волгоградцам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области за последние два дня суточный прирост новых случаев COVID-19 составил более двухсот. Но о новом всплеске заболеваемости пока речи не идет. В целом цифры держатся на одном уровне. 22 февраля в Волгоградской области коронавирусом заболели 208 человек. Сегодня регион на 13-м месте по суточному приросту пациентов. По всей стране в понедельник болезнь подтвердилась у 12 604 пациентов в 85 регионах. В Волгоградской области общее число заразившихся перевалило за 48 тысяч. Если быть более точным, за все время пандемии ковид подхватили 48 196 жителей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. К сожалению, в регионе остается высокой смертность от осложнений, которые вызывает COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 февраля 2021 года.

Статистика с сайта стопкоронавирус.рф

Наибольший прирост пациентов с ковидом в регионе сегодня в Волгограде. В областном центре положительные результаты тестов получили 94 человек. 48 заболевших в Волжском. Также новых заразившихся выявили в 17 районах области. Больше десяти новых случаев только в двух районах. 14 жителей подхватили вирус в Ленинском районе, 12 - в Николаевском.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 22 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в Волгоградской области подтвердились 7 новых летальных исходов от коронавируса. В феврале число смертей достигло 130. За всю пандемию жертвами ковида стали 738 волгоградцев.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика с сайта стопкоронавирус.рф.

С марта прошлого года выздоровели от коронавируса 46 082 жителей региона. Выписка из стационаров и с амбулаторного лечения остается на одном уровне. За сутки в области завершили борьбу с ковидом 190 пациентов.

В Волгоградской области больных с тяжелой формой COVID-19 в госпиталях лечат, в том числе, переливанием антиковидной плазмы. В регионе донорами стали уже более двух тысяч переболевших коронавирусом жителей. Однако потребность в плазме остается высокой.