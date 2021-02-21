Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 февраля: 6 смертей и две сотни заболевших

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области потихоньку снижается количество больных новой коронавирусной инфекцией, но ситуация по-прежнему остается непростой. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты сайта стопкоронавирус.рф, на утро 21 февраля зарегистрировано 206 новых случаев заболевания (20 февраля выявили 197 зараженных). Общее число инфицированных – около 48 тысяч человек. Регион был и остается в первой двадцатке по приросту среди 85 субъектов России (14–е место). Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 февраля 2021 года.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

При этом тревожной остается статистика смертности. На сегодняшний день COVID-19 стал причиной гибели 731 пациента из Волгоградской области. Так, 21 февраля в стране зарегистрировано 417 летальных случаев, из них 6 приходится на наш регион. Отметим, что заражение коронавирусом сложнее протекает у тех, кто страдает хроническими заболеваниями и не обращается вовремя за медицинской помощью (при первых признаках недомогания необходимо вызвать врача).

Фото: стопкоронавирус.рф

Почти 47 тысяч волгоградцев благополучно перенесли ковид. 21 февраля выписали еще 202 пациента. Число выздоровевших каждый день стабильное. Добавим, что больницы области, временно перепрофилированные под ковидные госпитали, возвращаются к штатному режиму работы, число коек для коронавирусных больных сокращается. Параллельно в регионе идет массовая вакцинация: процедура носит добровольный характер, вакцину может получить любой желающий на бесплатной основе.